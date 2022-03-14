Саме на таких людях тримається наша держава, – Зеленський про відвідини столичних блокпостів

Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до українців. Президент розповів, що 13 березня відвідав блокпости, які захищають Київ.

Очільник держави наголосив, що не хотів, аби його поїздка туди стала дуже публічною. 24 канал передає деталі.

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Атмосфера на столичних блокпостах

Президент зазначив, що 13 березня заїхав на блокпости, встановлені поблизу Києва, щоб підтримати наших хлопців і порозмовляти.

Мужні хлопці, веселі, і знають, що ми переможемо! Переможемо завдяки тому, як ми, українці, вміємо гуртуватися. Вміємо пам'ятати про своїх. Своїх по духу, по серцю, по щирості,

– підкреслив Зеленський.

Верховний Головнокомандувач також поділився, що зустрів на блокпосту надзвичайну людину, яка щоденно привозить хлопцям каструлю з борщем – справді смачним і справді українським.

"Просто від душі. І я знаю, що саме на таких людях століттями тримається наша держава. Саме завдяки таким людям ми переживемо будь-які чорні дні. Бо ми – разом! І ми завжди захищаємо своїх і своє! Не за гроші, без примусу – не як ті, хто прийшов до нас. А все тому що ми – українці", – підсумував Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського наприкінці 13 березня: дивіться відео