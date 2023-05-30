Путін погрожує Україні після атаки дронами на Москву і цинічно каже про "провокацію"

Путін виступив з новими маразматичними заявами. Президент держави-агресорки заявив, мовляв, Київ залякує громадян Росії.

Диктатор став погрожувати Україні "відповіддю", згадуючи про атаку невідомих безпілотників на Москву. Його звернення поширили пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал.

До речі Путін – під прицілом: пропагандисти заявили, що один з дронів впав поблизу резиденції диктатора

Звинувачує Україну у провокації

Путін заявив про провокацію. Спробував залякувати, мовляв, українці маюють розуміти, що це викличе реакцію Росії. Хоча яким боком Україна до атаки – незрозуміло.

Вони провокують нас на дзеркальні дії, подивимося, що з цим робити,

– пригрозив диктатор.

Однак далі Путін "збавив оберти" й сказав, що винних в атаці шукатимуть у Росії.

Над ППО "треба попрацювати"

Путін нарешті визнав пролеми з ППО у Москві, яка не може справитись з дронами. Він називає це "задовільним результатом", але заявив, що є над чим працювати.

Також лунали традиційні пропагандистські тези "не ми розв'язали цю війну", "Україною керує Захід" та "НАТО нас обмануло".

Маразматичні заяви Путіна: відео

Атака дронів на Москву: що відомо

30 травня Москву знову атакували безпілотники. Вони нібито пошкодили 3 багатоповерхівки. Про перший вибух повідомили у квартирі на 25 поверсі, там перебувало троє людей, ніхто не постраждав.

Також повідомляли, що вибухи лунали і в Підмосков'ї. Невідомо, що це за дрони та хто їх запускав. Проте в Кремлі інших версій, ніж "у всьому винна Україна" не знають. Ймовірно, Москва навмисно кидається такими звинуваченнями, аби потім мати виправдання та черговий привід для своїх атак.