Лещенко заявив, що у Росії порівнюють різанину у Бучі з подіями німецькому місті Неммерсдорф.

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Пропагандисти з Росії намагаються виправдати різню у Бучі

Сергій Лещенко додав, що Росія настільки прагне за допомогою своїх пропагандистів зняти з себе відповідальність за злочини у Бучі. Проте часом своїми фактами вони самі себе викривають.

Це стосується й порівняння різанини у Бучі зі злочинами у Неммерсдорфі, які були вчинені наприкінці Другої світової війни, коли туди зайшла Червона армія.

Порівнюючи Бучу та Неммерсдорф російські пропагандисти лише підтверджують, що події у Бучі дійсно мали місце. Так само як було насильство зі сторони Червоної армії стосовно німецького місцевого населення під час подій Другої світової війни,

– додав Лещенко.

Що сталося у Неммерсдорфі Йдеться про масові вбивства цивільного населення у німецькому місті Неммерсдорф. Сьогодні це місто має назву Маяковське й входить до калінінградської області, Росія. Ці злочини скоїли солдатами Червоної армії 21 жовтня 1944 року. Геббельс ініціював широке висвітлення цієї різанини у німецьких ЗМІ.

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