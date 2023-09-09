Сперечалися, як описати війну в Україні: лідери G20 все ж погодили комюніке, – Bloomberg

У суботу 9 вересня в Делі відбувається саміт G20. Індія цього року головує у Великій двадцятці.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що лідери країн погодили заключне комюніке. Про це повідомляють журналісти Bloomberg.

Дивіться також Цим скористаються США: чому Путін та Сі відмовились їхати на саміт G20

У чому суть

Серед лідерів країн не було згоди щодо того, як описати вторгнення Росії в Україну. А це потрібно, щоб сформулювати заключне комюніке, яке підіб'є підсумки зустрічі. Як вказують медійники, комюніке – це спільна заява, яка неформально зобов'язує країни-члени виконувати рішення, прийняті консенсусом.

Чи не можна без комюніке

Відсутність згоди шкодить ефективності органу. Якби країни не дійшли згоди, це був би перший випадок, коли на саміті G20 не прийняли спільне комюніке. Тому цій деталі приділяють так багато уваги.

Хіба не зрозуміло, що Росія – агресор

На жаль, не всі країни хочуть називати речі своїми іменами. Тож щодо формулювання в комюніке, яке опише вторгнення Росії в Україну, була суперечка, як і щодо того, "наскільки сильно" слід засудити окупанта. Росія, звісно, виступила проти того, щоб її відкрито засуджували, а її підтримували країни, які лояльно ставляться до Путіна. Світові лідери пішли на компроміс, і тон документа довелося пом'якшити. Тепер заяву мають опублікувати.

Дивіться також "Погані хлопці" на G20: Politico назвав контроверсійні фігури саміту, які "грають м'язами"

Росія тисне на інші країни

Як зазначає Bloomberg, це комюніке схоже на попереднє, яке уклали після саміту на Балі минулого року. Воно було досить компромісним і дозволяло дипломатам Росії і США подати його як перемогу своєї точки зору. Втім, цього року забрали формулювання, "які виражали різні думки щодо таких питань, як санкції та пряме засудження війни Росії, замінивши їх одностайно підтриманими поглядами, підкріпленими посиланнями на принципи Організації Об'єднаних Націй". Тобто країни нібито зосередилися на тому, що об'єднує, а не що роз'єднує.

Очікується, що фінальна заява знову буде прямо посилатися на війну Росії "в Україні", а не на війну "проти України", що є формулюванням, якого домагалися США та їхні союзники і проти якого виступала Москва,

– пише видання.

Виходить, що українці гинуть на війні з неназваним ворогом, а світ не може сказати, хто винен у конфлікті в серці Європи у XXI столітті.

"Ми за мир в усьому світі"

Раніше журналісти Reuters процитували своє анонімне джерело. Воно повідомило про розбіжності між лідерами країн на саміті G20. "Ми можемо приховати розбіжності та зробити загальну заяву про те, що ми повинні мати мир і злагоду в усьому світі, щоб усі погодилися". Звучить максимально цинічно.