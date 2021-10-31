Саміт G20: Байден не вибачився перед Францією, але назвав дії США "незграбними"

31 жовтня 2021 , 08:56
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Джерело:

AP news

Під час особистої розмови у межах саміту G20 президент США Джо Байден обговорив "справу субмарин" зі своїм французьким колегою. У цьому контексті очільник Білого дому назвав дії Штатів незграбними.

Зрив Австралією та втрата Парижем багатомільярдної угоди щодо підводних човнів, а також створення альянсу AUKUS свого часу призвело до загострення дипломатичних відносин між союзниками.

Важливо У світі з'явився новий військовий альянс: для чого США, Британія й Австралія створили AUKUS

Байден не вибачився перед Макроном, але визнав, що дії США "застали зненацька союзника".

Я думаю, якщо використовувати англійську фразу, те, що ми зробили, було незграбним,
– сказав лідер США.

Він визнав, що угода з підводними човнами "не була виконана з великою витонченістю".

Як відреагував на це Макрон 

Президент Франції після проведення зустрічі заявив журналістам, що сторони почали зміцнювати довіру.

Довіра схожа на кохання. Заява – це добре, але докази – краще. Що дійсно важливо зараз, так це те, що ми робитимемо разом найближчими тижнями, найближчими місяцями, найближчими роками,
– зазначив Макрон.

Що цьому передувало

  • Восени 2021 року США, Велика Британія та Австралія оголосили про заснування тристороннього безпекового блоку AUKUS.
  • Про ініціативу оголосили президент США Джо Байден, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та глава уряду Австралії Скотт Моррісон. Відповідно до угоди, Австралія отримає 8 підводних човнів.
  • Як наслідок, Австралія вирішила розірвати укладений контракт з Францією на постачання субмарин. Таке рішення коштувало Франції 56 мільярдів євро.
  • У відповідь країна відкликала своїх послів зі Штатів та Австралії.
Автор: Альона Захарова