Російський диктатор Володимир Путін відхилив запрошення Дональда Трампа на саміт у Маямі, виправдавшись небажанням зайвий раз залишати межі Росії. Проте за офіційними заявами стоїть не дипломатичний розрахунок, а страх перед небезпекою та світовими лідерами.

Про це 24 Каналу розповів політолог та експерт зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов, зазначивши, що кремлівський диктатор чудово усвідомлює перспективу публічного приниження. На відміну від азійських майданчиків, зустріч у Маямі перетворилася б для очільника Кремля на суцільну психологічну катастрофу.

Параноя Путіна щодо зустрічі у Маямі

За словами експерта, Путін є надзвичайно комплексованим і вразливим персонажем, для якого демонстративна зневага є важким ударом. На саміті диктатор неминуче зіткнувся б із бойкотом, ігноруванням та відмовою тиснути йому руку з боку представників Європи, Канади й Австралії.

Це ж було вже у 2014 році, коли йому Ебботт, тодішній прем'єр-міністр Австралії, не потиснув руку після окупації Криму, і для нього це була прям травма психологічна. А тут би такого могло бути багато,

– зазначив Богданов.

Поліолог про страх диктатора: дивіться відео

Експерт наголосив, що Путін давно перебуває у стані глибокої параної. Диктатор чудово пам'ятає власні злочини й тепер панічно боїться дзеркальної відповіді на іншій території.

Тут вороже оточення, невідомо, хто контролює атмосферу, а там якийсь Буданов підкрадеться, отрує нещасного Путіна. Він-то людей труїть, ми ж це знаємо: він і Навального вбив, і справу Скрипалів ми знаємо. А люди, які вчиняють певний тип злочинів, вони зазвичай бояться, що проти них буде те саме. Путіну банально дуже страшно,

– підкреслив політолог.

Богданов звернув увагу, що крім Трампа, на саміті диктатор не мав би жодного союзника. Навіть нейтральна позиція окремих держав, таких як Китай, Індія чи Бразилія, не врятувала б його від пресингу більшості країн.

Готовність лідерів Німеччини чи Канади контактувати з Путіним лише означала намір влаштувати йому колективний допит щодо України. Після недавніх протокольних ляпасів у Китаї, де диктатора відсадили за окремий стіл і змусили почуватися другорядним гостем, нова поїздка за океан стала для нього неприпустимим ризиком.