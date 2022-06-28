Президент Індонезії виключив особисту присутність Путіна на саміті G20, – прем'єр Італії

Путін вирішив "потішити" саміт G20 своєю присутністю. Щоправда, туди його ніхто не кликав та не запрошував.

Російські пропагандисти поспішили рознести слова представника Путіна про те, що російський диктатор поїде на саміт G20 в Індонезію. Цивілізований світ вирішив трішки їх приземлити – Путін вже "приїхав".

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Путіна в Індонезії не буде

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі повідомив про те, що радість росіян щодо участі Путіна у саміті G20 не має реальних підстав. Італійський прем'єр запевнив: президент Індонезії Джоко Відодо не буде запрошувати російського диктатора.

Щодо присутності Путіна: президент Відодо це виключає. Він був категоричним – Путін не приїде. Можливе дистанційне включення, побачимо,

– заявив Драґі.

Реакція Кремля

Після слів Драґі у Москві одразу "запалало". Там почали одразу кричати про те, що запрошення Путіну вже надійшло, і той дав ствердну відповідь.

30 червня президент Індонезії Джоко Відодо має відвідати Росію. Можливо, тоді щось проясниться.

Раніше західні країни висловлювали категоричну незгоду з участю Росії у форматі "великої двадцятки", а США взагалі вимагали виключили окупантів зі списку членів.

Саміт G20 відбудеться 15 – 16 листопада на Балі, президент Індонезії Джоко Відодо є головуючим.

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