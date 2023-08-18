Там вирішуватимуть ключові питання, зокрема українські: чому наша країна має бути на саміті G20
Україну не запросили на саміт "Великої двадцятки" в Індії. Однак рішення ще можуть змінити, адже війна в нашій державі прямо чи опосередковано стосується всього світу.
Військовий експерт Олег Жданов розповів на своєму ютуб-каналі, що чимало країн залежить від зернової угоди, відновлення якої можна було б обговорити на саміті в Делі, передає 24 Канал.
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"Наші проблеми сьогодні – це перше питання порядку денного саміту будь-якого формату. Тому що такої масштабної війни на європейському континенті не було з часів Другої світової", – наголосив Жданов.
Чому Україну мають запросити на саміт G20: дивіться відео
Як відомо, міністр закордонних справ Індії пояснив відмову запросити Україну тим, що платформа G20 присвячена економічному зростанню та розвитку, а не розв'язанню конфліктів.
Однак як мінімум постачання українського зерна відповідає заявленій темі. Водночас Росію, яка зупинила дію зернової угоди, чомусь на саміт запросили.
Путін поїде в Делі
Так, російський диктатор візьме участь у саміті "Великої двадцятки". ЗМІ повідомляли, що адміністрація Владіміра Путіна звільняє розклад для нього на час проведення цього заходу.
До слова, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт тирана за депортацію українських дітей на територію Росії. Країни, які ратифікували Римський статут, зобов'язані арештувати воєнного злочинця. На жаль, Індія до них не належить.
Саміт G20 у Делі: основне
- Зустріч "Великої двадцятки" відбудеться 9–10 вересня в Делі. Крім країн G-20, будуть також Єгипет, Сінгапур, Іспанія, Бангладеш, Оман, Нігерія, Маврикій, Нідерланди, ОАЕ.
- Україна не отримала офіційне запрошення, але працює над цим. Заступник міністра закордонних справ України Михайло Точицький зазначив, що триває робота з нашими партнерами.
- Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що присутність України на саміті G20 є критичною. Це чергова можливість нагадати про те, що Росія порушує міжнародне право.