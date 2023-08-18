Там вирішуватимуть ключові питання, зокрема українські: чому наша країна має бути на саміті G20

Україну не запросили на саміт "Великої двадцятки" в Індії. Однак рішення ще можуть змінити, адже війна в нашій державі прямо чи опосередковано стосується всього світу.

Військовий експерт Олег Жданов розповів на своєму ютуб-каналі, що чимало країн залежить від зернової угоди, відновлення якої можна було б обговорити на саміті в Делі, передає 24 Канал.

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"Наші проблеми сьогодні – це перше питання порядку денного саміту будь-якого формату. Тому що такої масштабної війни на європейському континенті не було з часів Другої світової", – наголосив Жданов.

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Як відомо, міністр закордонних справ Індії пояснив відмову запросити Україну тим, що платформа G20 присвячена економічному зростанню та розвитку, а не розв'язанню конфліктів.

Однак як мінімум постачання українського зерна відповідає заявленій темі. Водночас Росію, яка зупинила дію зернової угоди, чомусь на саміт запросили.

Путін поїде в Делі

Так, російський диктатор візьме участь у саміті "Великої двадцятки". ЗМІ повідомляли, що адміністрація Владіміра Путіна звільняє розклад для нього на час проведення цього заходу.

До слова, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт тирана за депортацію українських дітей на територію Росії. Країни, які ратифікували Римський статут, зобов'язані арештувати воєнного злочинця. На жаль, Індія до них не належить.

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