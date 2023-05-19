G7 у Хіросімі та історичний візит до принца Салмана: чому саме зараз і чого чекати Україні

У Японії розпочинається триденна зустріч лідерів "Великої сімки". Очевидно, що Україні приділять максимум уваги, але є й деякі нюанси та підводні камені. Поїздка Зеленського стане його першим візитом до Азії після вторгнення. Чого ж чекати від рішень G7 та яких результатів очікують у Києві?

Лідери країн G7 зібралися, щоб обговорити пропозицію президента Зеленського щодо проведення мирного саміту. 24 Канал проаналізував, які важливі рішення для України можуть ухвалити в Японії, а також Саудівській Аравії, куди спершу вирушив президент України.

До речі Посол в Японії натякнув на "сюрприз", що готують у G7 для Росії

Яким маршрутом їде Зеленський та для чого Україні візит до Саудівської Аравії

Минулого тижня Зеленський здійснив турне європейськими столицями, щоб обґрунтувати необхідність збільшення поставок зброї. Його поїздка до Берліна збіглася в часі з оголошенням Німеччиною найбільшого пакету допомоги. А прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак пообіцяв підтримку коаліції з надання Україні винищувачів західного виробництва, хоча жодних конкретних планів щодо цього не було визначено.

Вже сьогодні, 19 травня, кілька авторитетних західних ЗМІ, серед яких Bloomberg, CNN та The Washington Post, запевняли, що до Японії, на саміт, прибуде Володимир Зеленський. Цікаво, що згодом на ймовірний візит президента натякав також секретар РНБО Олексій Данілов. Врешті, пресслужба відомства офіційно заявила, що Зеленський "візьме участь у саміті в онлайн-режимі".

Чи існує ймовірність, що це була лише своєрідна гра, щоб заплутати ворогів? Так. Чи з'явиться таки Зеленський у Японії? Цього очікують усі, а тому такий візит лише б підсилив позиції України напередодні важливих рішень.

Ба більше, згодом сам Зеленський відповів на всі загадки та повідомив, що разом із лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим прибув до Саудівської Аравії, де запланував виступ на саміті Ліги арабських держав.



Зеленський у Саудівській Аравії / фото Офісу Президента

А також, що не менш важливо, зустріч із хитрим лисом Близького Сходу – спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом. Захист мусульманської спільноти України стане одним із важливих факторів у бесіді зі Салманом. Саудівська Аравія традиційно має непогані відносини з Кремлем, співпрацює з Москвою щодо скорочення видобутку нафти в рамках ОПЕК+ і запропонувала допомогу в посередництві в конфлікті.

Недарма ще наприкінці лютого до Києва приїжджав міністр закордонних справ Саудівської Аравії – принц Файсал бін Фархан. Власне тоді й підготували підґрунтя для майбутньої зустрічі. Що цікаво, це був перший офіційний візит глави МЗС саудитів в Україну з часу встановлення дипломатичних відносин. Тепер Зеленський здійснює такий же історичний візит до Ер-Ріяда у відповідь.Його візит відбувається у вирішальний момент війни, коли ЗСУ готові розпочати контрнаступ. І тоді, коли. Адже чимало з них й досі не приєдналися до всезагального покарання Москви.



Зеленський та бін Фархан у Києві 26 лютого / фото ОП

Що цікаво, за даними Bloomberg, Зеленський полетить на військовому літаку США до Японії після зупинки в Саудівській Аравії.

Президент недвозначно натякнув, що пріоритетом цієї поїздки стане питання звільнення та повернення полонених та політичних в'язнів. Адже Саудівська Аравія раніше вже сприяла процесу та має чималий, а головне, ефективний досвід у цьому питанні.

Також глава держави згадав і про формулу миру та енергетичну безпеку наступної зими.

Що не так із Лігою арабських держав Це регіональна міжнародна організація арабських держав Південно-Західної Азії, а також Північної та Північно-Східної Африки. ЛАД створена в Каїрі ще в 1945 році Єгиптом, Сирією, Іраком, Ліваном, Трансйорданією, Саудівською Аравією. Більшість країн активно підтримують пропагандистські наративи, які Росія просуває серед країн так званого Глобального півдня. Візит Зеленського та виступ у стінах цієї організації в Джидді, безумовно, стане знаковим.



Що цікаво, нещодавно Ліга проголосувала за повернення Сирії до організації після 12-річного призупинення – через початок громадянської війни. Зробили це тоді, коли диктатор та друг Путіна Башар Асад розпочав жорстоку та ненависницьку війну проти опозиції, що вимагала покласти край його авторитарному правлінню.

Що на порядку денному G7 і чого чекати Україні

Спочатку Джо Байден збирався відвідати лише три країни Індо-Тихоокеанського регіону, щоб протистояти зростаючому впливу та економічній експансії Китаю в регіоні. Та особистий візит Зеленського в Азію в поєднанні з подоланням боргової кризи в США, дещо змінує плани американського президента. Водночас напередодні в США запевнили, що підтримка України буде головним питанням саміту.

Країни G7 хочуть значно посилити тиск на Кремль і ввести додаткові санкції та обмеження на товари, які російська армія використовує на полі бою. Що відомо станом на зараз:

США мають намір відключити понад 70 організацій з Росії та інших країн, які отримують експорт з Америки , додавши їх до чорного списку. Окрім того, на Заході очікують санкції проти близько 300 організацій, суден і літаків за обхід існуючих обмежень та фінансове сприяння війні. Це буде стосуватися об'єктів по всій Європі, на Близькому Сході та в Азії.

, додавши їх до чорного списку. Окрім того, на Заході очікують за обхід існуючих обмежень та фінансове сприяння війні. Це буде стосуватися об'єктів по всій Європі, на Близькому Сході та в Азії. "Велика сімка" вирішила не вводити повну заборону на експорт до Росії , а натомість розширити список заборонених виробів, що мають вирішальне значення для війни. Зокрема мовиться про експорт промислового обладнання та інструментів.

, а натомість розширити список заборонених виробів, що мають вирішальне значення для війни. Зокрема мовиться про експорт промислового обладнання та інструментів. Також країни G7 разом працюватимуть над відстеженням алмазів з Росії, але все ж не повністю заборонять торгівлю цим дорогоцінним камінням. Велика Британія, зокрема, має намір повністю зупинити імпорт російських алмазів. Ріші Сунак також також наголосив, що Лондон зупинить імпорт нікелю, міді та алюмінію російського походження.

У спільній заяві щодо України, лідери G7 погодилися підтримувати Київ "стільки, скільки буде потрібно" і посилити тиск на Москву за допомогою додаткових санкційних заходів, включаючи зусилля з обмеження її експорту алмазів. Але до заяви, на жаль, не увійшла попередня обіцянка заблокувати маршрути експорту російських енергоносіїв.

Ми позбавимо Росію технологій, промислового обладнання та послуг, які підтримують її військову машину,

– наголосили лідери G7.

Також увагу приділили й внутрішнім реформам, зокрема – антикорупційній та правовій. У G7 наголосили, що допомагатимуть Україні в боротьі з корупцією.

Чому Японія хоче змістити акценти саміту За даними



Кішіда хоче, щоб саміт зосередився насамперед на питаннях безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні та роботі з країнами, що розвиваються. США також хочуть зосередити увагу на Індо-Тихоокеанському регіоні та гарантувати, що країни регіону зможуть продемонструвати якомога більшу єдність у своєму протистоянні з Китаєм. За даними FT , особистий візит Зеленського може ускладнити бажання прем'єр-міністра Японії Фуміо Кішіди, який намагається зробити так, щоб саміт, який вперше за сім років проходить в Азії, не був зосереджений виключно на війні в Україні.Кішіда хоче, щоб саміт зосередився насамперед на питаннях безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні та роботі з країнами, що розвиваються. США також хочуть зосередити увагу на Індо-Тихоокеанському регіоні та гарантувати, що країни регіону зможуть продемонструвати якомога більшу єдність у своєму протистоянні з Китаєм.

Натомість, Кріс Джонстоун, експерт з Японії та колишній співробітник Пентагону, вважає, що поява Зеленського на саміті G7 зміцнить думку Кішіди про те, що події в Європі та Азії "глибоко взаємопов'язані".

Варто розуміти, що Японія зайняла рішучу позицію на підтримку України, включаючи запровадження санкцій проти Росії, частково тому, що вона прагне європейської підтримки перед обличчям зростаючої загрози з боку Китаю.

Я маю намір закликати Росію вивести свої війська з України – негайно та без додаткових умов,

– заявив Кішіда в статті для газети The Globe and Mail напередодні саміту.

Джо Байден приїхав до Японії ще вчора. Нині ж світові лідери розпочали саміт із символічного відвідування меморіального Парку миру в Хіросімі. Таким чином вони вшанували пам'ять жертв ядерного бомбардування 1945 року.Зеленський, який продемонстрував вміння дуже добре розуміти символізм моменту та привертати увагу світової спільноти, наполягає на збільшенні західної підтримки літаків і військової техніки. Під час своїх нещодавніх поїздок до Німеччини, Франції, Італії та Великої Британії – країн-членів G7 він домігся нових зобов'язань щодо виділення мільярдів доларів на додаткову підтримку.Лідери G7 у Японії / скриншот з відео

Що важливо, в G7 погодились, що Росія має сповна заплатити за довгострокову відбудову України. Для цього було створено Реєстр збитків у рамках Ради Європи. Лідери також наголосили, що агресія Кремля не повинна лишитися безкарною – кожен окупант повинен відповісти за вчинене. Окрім того, на саміті засудили депортацію українців.

Так чи інакше, вояж президента Зеленського, як і його попередні поїздки, увійде в історію. Наскільки зустрічі на полях G7 посприяють прискоренню надання Україні всього необхідного для контрнаступу – скоро дізнаємось. Та вже очевидно, що Росія з її бідними родичами-союзниками може лише з жахом спостерігати, як увесь цивілізований світ формує ударний кулак для її знищення.