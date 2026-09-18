Саміт "Карпатської вісімки": Зеленський розповів деталі про зустрічі з лідерами

У п'ятницю, 18 вересня, розпочався саміт "Карпатської вісімки", який триватиме 3 дні. Під час нього президент України зустрівся з очільниками багатьох країн регіону.

Серед них президенти Румунії й Сербії та прем'єр-міністр Польщі. Про це він написав у власних соцмережах.

Що відомо про зустріч із Туском?

Під час саміту С8 Володимир Зеленський провів двосторонню зустріч із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Глава держави закликав Варшаву й Київ об'єднатись перед спільною загрозою.

Україна та Польща – сильні сусіди, друзі та партнери, і спільний ворог у нас один. Сьогодні передусім говорили про те, як важливо зберігати нашу єдність і разом працювати для того, щоб зупинити цю війну,

– наголосив Зеленський.

Він подякував Польщі за новий пакет допомоги й зазначив, що це важливий крок підтримки, який українці цінують. Президент України зазначив, що Київ готовий ділитись із Варшавою досвідом і відкритий до взаємовигідної співпраці. Зеленський відзначив, що саме так треба будувати відносини між державами й надалі.

Також політики говорили про подальший розвиток Карпатської ініціативи, про можливості, які саміт може дати для всіх держав регіону.

Про що Зеленський говорив із Даном?

Також під час саміту "Карпатської вісімки" Зеленський провів двосторонню зустріч із президентом Румунії Нікушором Даном.

Вдячний за те, що між нами активний діалог і змістовна співпраця. Сьогодні ми розширюємо її ще одним виміром – регіональним, із фокусом на наших спільних Карпатах. І це значний потенціал для економіки, але й безпеки та глибших зв’язків між людьми,

– зазначив український лідер.

За його словами, сторони обговорили, в яких проєктах можуть допомогти одне одному. Серед них, програма SAFE, спільне виробництво дронів, інфраструктурні та гуманітарні питання. Ще одним важливим питання була безпека в Чорному морі. Президент України подякував румунському колезі за підтримку Карпатської ініціативи й послідовну допомогу.

Що відомо про розмову із Вучичем?

Окрім того, Зеленський зустрівся з Президентом Сербії Александром Вучичем на Карпатському саміті.

Вдячний за те, що Сербія долучилася до цього формату. Важливо розвивати його так, щоб кожна держава регіону знаходила для себе потрібні економічні та безпекові можливості,

– заявив глава держави.

Він додав, що політики, разом з іншими лідерами, візьмуть участь у першому Карпатському бізнес-форумі. Також Зеленський на Вучич обговорили домовленості, яких, за словами президента України, вони досягли під час його візиту до сербської столиці. Окрім того, Київ та Бєлград обговорювали питання євроінтеграції та російських обстрілів України.

Зазначимо, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо спершу планував приїхати на зустріч, проте в останній момент змінив свої плани. Ще у четвер, 17 вересня, він казав про те, що прибуде до України.

За словами Володимира Зеленського, новий формат має посилити взаємодію держав Карпатського регіону та створити додатковий механізм співпраці на рівні Європейського Союзу. Основними напрямками називають: безпеку, енергетику, розвиток логістики, транскордонну економічну співпрацю та підтримку громад.