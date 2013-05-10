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24 Канал Новини України У Києві стартує саміт "коаліції рішучих", перші лідери вже в столиці: все, що відомо
10 травня, 09:57
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Саміт "коаліції рішучих" у Києві, європейські лідери зустрілися із Зеленським: все, що відомо

Ярослав Погончук

Новообраний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер та прем'єр Польщі Дональд Туск прибули до Києва вранці 10 травня. На вокзалі європейських лідерів зустріли керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Зауважимо, що це також перший офіційний візит Мерца до України як канцлера Німеччини. 24 Канал зібрав усе, що відомо про зустріч "коаліції рішучих", та головні заяви лідерів.

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10:37, 10 травня

Європейські лідери зустрілися із Зеленським

Європейські лідери вже зустрілись з президентом Володимиром Зеленським та взяли участь у церемонії покладання лампадок до меморіалу загиблих захисників України в російсько-українській війні.

Європейські лідери та Зеленський  взяли участь у церемонії покладання лампадок / Фото Суспільного

09:46, 10 травня

Макрон прокоментував свій візит до України

Коли я повернувся до Києва, моя перша думка – про українців. Понад три роки ви чините опір із гідною захоплення мужністю. За свою землю. За свою свободу. За Європу. Тому що так, на кону – безпека нашого континенту,
– заявив президент Франції Еммануель Макрон.

Він додав, що відповідь на російську агресію має бути колективною. Він зазначив, що сьогодні в нього є три послання.

За словами Макрона, справедливий і тривалий мир має початися з повного і безумовного припинення вогню. Він зазначив, що Україна прийняла цю пропозицію США ще 11 березня. Водночас Росія досі вагається та ставить умови, тягне час і продовжує свою загарбницьку війну.

Якщо Москва продовжуватиме блокування, ми посилимо тиск як європейці і в тісній координації зі Сполученими Штатами. Ми вітаємо заклик президента Трампа зробити цей крок,
– наголосив Макрон.

Він зазначив, що головний меседж цієї поїздки європейських лідерів – "ми хочемо миру".

Французький лідер додав, що майбутня мирна угода повинна гарантувати безпеку.

Україна бореться за свій народ, але також і за європейський ідеал, у який ми віримо. Вільна, сильна, квітуча та європейська Україна – це наш горизонт, – резюмував президент Франції.

09:38, 10 травня

Як Макрон, Стармер, Мерц та Туск прибували до Києва: дивіться відео

09:34, 10 травня

Єрмак та Сибіга розповіли, які очікування від сьогоднішньої зустрічі "коаліції рішучих"

Сьогодні буде насичений день. Надзвичайно важливі зустрічі. Ми вітаємо в Україні чотирьох європейських лідерів, лідерів "коаліції рішучих". Тому очікуємо важливі рішення, очікуємо подальше цементування європейської солідарності та підтримку України,
– заявив глава МЗС Андрій Сибіга.

Водночас голова ОП Андрій Єрмак зазначив, що сьогодні буде "багато роботи та чимало тем для обговорення".

"Треба завершувати цю війну справедливим миром. Потрібно примусити Москву піти на припинення вогню", – додав Єрмак.

До Києва прибули європейські лідери

Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер та прем'єр Польщі Дональд Туск прибули до Києва.

На вокзалі їх зустріли керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Макрон, Мерц та Страмер у Києві на вокзалі / Фото Getty Images