Саміт "коаліції рішучих" у Києві, європейські лідери зустрілися із Зеленським: все, що відомо

Новообраний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер та прем'єр Польщі Дональд Туск прибули до Києва вранці 10 травня. На вокзалі європейських лідерів зустріли керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Зауважимо, що це також перший офіційний візит Мерца до України як канцлера Німеччини. 24 Канал зібрав усе, що відомо про зустріч "коаліції рішучих", та головні заяви лідерів.

Дивіться також Макрон, Мерц і Стармер прибули в Київ