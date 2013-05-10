Саміт "коаліції рішучих" у Києві, європейські лідери зустрілися із Зеленським: все, що відомо
Новообраний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер та прем'єр Польщі Дональд Туск прибули до Києва вранці 10 травня. На вокзалі європейських лідерів зустріли керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
Зауважимо, що це також перший офіційний візит Мерца до України як канцлера Німеччини. 24 Канал зібрав усе, що відомо про зустріч "коаліції рішучих", та головні заяви лідерів.
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Коли я повернувся до Києва, моя перша думка – про українців. Понад три роки ви чините опір із гідною захоплення мужністю. За свою землю. За свою свободу. За Європу. Тому що так, на кону – безпека нашого континенту, Він додав, що відповідь на російську агресію має бути колективною. Він зазначив, що сьогодні в нього є три послання. За словами Макрона, справедливий і тривалий мир має початися з повного і безумовного припинення вогню. Він зазначив, що Україна прийняла цю пропозицію США ще 11 березня. Водночас Росія досі вагається та ставить умови, тягне час і продовжує свою загарбницьку війну. Якщо Москва продовжуватиме блокування, ми посилимо тиск як європейці і в тісній координації зі Сполученими Штатами. Ми вітаємо заклик президента Трампа зробити цей крок, Він зазначив, що головний меседж цієї поїздки європейських лідерів – "ми хочемо миру". Французький лідер додав, що майбутня мирна угода повинна гарантувати безпеку. Україна бореться за свій народ, але також і за європейський ідеал, у який ми віримо. Вільна, сильна, квітуча та європейська Україна – це наш горизонт, – резюмував президент Франції. Як Макрон, Стармер, Мерц та Туск прибували до Києва: дивіться відео Сьогодні буде насичений день. Надзвичайно важливі зустрічі. Ми вітаємо в Україні чотирьох європейських лідерів, лідерів "коаліції рішучих". Тому очікуємо важливі рішення, очікуємо подальше цементування європейської солідарності та підтримку України, Водночас голова ОП Андрій Єрмак зазначив, що сьогодні буде "багато роботи та чимало тем для обговорення". "Треба завершувати цю війну справедливим миром. Потрібно примусити Москву піти на припинення вогню", – додав Єрмак. Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер та прем'єр Польщі Дональд Туск прибули до Києва. На вокзалі їх зустріли керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
Європейські лідери зустрілися із Зеленським
Макрон прокоментував свій візит до України
– заявив президент Франції Еммануель Макрон.
– наголосив Макрон.
Єрмак та Сибіга розповіли, які очікування від сьогоднішньої зустрічі "коаліції рішучих"
– заявив глава МЗС Андрій Сибіга.
До Києва прибули європейські лідери
Коли я повернувся до Києва, моя перша думка – про українців. Понад три роки ви чините опір із гідною захоплення мужністю. За свою землю. За свою свободу. За Європу. Тому що так, на кону – безпека нашого континенту,
Він додав, що відповідь на російську агресію має бути колективною. Він зазначив, що сьогодні в нього є три послання.
За словами Макрона, справедливий і тривалий мир має початися з повного і безумовного припинення вогню. Він зазначив, що Україна прийняла цю пропозицію США ще 11 березня. Водночас Росія досі вагається та ставить умови, тягне час і продовжує свою загарбницьку війну.
Якщо Москва продовжуватиме блокування, ми посилимо тиск як європейці і в тісній координації зі Сполученими Штатами. Ми вітаємо заклик президента Трампа зробити цей крок,
Він зазначив, що головний меседж цієї поїздки європейських лідерів – "ми хочемо миру".
Французький лідер додав, що майбутня мирна угода повинна гарантувати безпеку.
Україна бореться за свій народ, але також і за європейський ідеал, у який ми віримо. Вільна, сильна, квітуча та європейська Україна – це наш горизонт, – резюмував президент Франції.
Як Макрон, Стармер, Мерц та Туск прибували до Києва: дивіться відео
Сьогодні буде насичений день. Надзвичайно важливі зустрічі. Ми вітаємо в Україні чотирьох європейських лідерів, лідерів "коаліції рішучих". Тому очікуємо важливі рішення, очікуємо подальше цементування європейської солідарності та підтримку України,
Водночас голова ОП Андрій Єрмак зазначив, що сьогодні буде "багато роботи та чимало тем для обговорення".
"Треба завершувати цю війну справедливим миром. Потрібно примусити Москву піти на припинення вогню", – додав Єрмак.
Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер та прем'єр Польщі Дональд Туск прибули до Києва.
На вокзалі їх зустріли керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та міністр закордонних справ Андрій Сибіга.