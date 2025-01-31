"Європа має взяти відповідальність": лідери ЄС вперше проведуть саміт щодо зміцнення оборони

У понеділок, 3 лютого, у Брюсселі зберуться лідери ЄС, аби обговорити зміцнення власної оборони. Крім того, серед тем зустрічі й продовження воєнної підтримки для України.

Під час засідання лідери не ухвалюватимуть фінальних рішень, скоріше це стане платформою для обговорення нагальних питань. Про це заявив високопосадовець ЄС на умовах анонімності, передає кореспондентка 24 Каналу.

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Лідери ЄС вперше проведуть саміт щодо зміцнення оборони

Це буде перша зустріч лідерів після інавгурації Дональда Трампа і перша зустріч, повністю присвячена темі оборони.

За останні роки, особливо після агресії Росії проти України, ЄС значно посилив свою гру у сфері безпеки і оборони. (...) Існує спільне відчуття нагальності, що Європа повинна стати більш ефективною, автономною та більш надійним оборонним гравцем,

– сказав високопосадовець ЄС.

За словами співрозмовника, Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність за власну оборону. Порівняно з 2021 роком, у 2024 році оборонні інвестиції ЄС зросли на 30% і в європейських столицях розуміють, що ці інвестиції потрібно збільшувати.

У понеділок лідери ЄС обговорять зміцнення партнерських відносин з іншими міжнародними гравцями, зокрема з Великобританією та співробітництво в рамках НАТО. Також окремо обговорять трансатлантичні відносини й розбудову сильнішої та автономної Європи у сфері оборони.

"Друге питання пов'язане з тим, як фінансувати розвиток і придбання цих засобів і як фінансувати їх краще й ефективніше. На столі обговорюються різні варіанти, що передбачають мобілізацію як приватних, так і державних коштів", – розповів європейський дипломат.

Співрозмовник наголошує, що зміцнення європейської оборонної технологічної промислової бази не лише забезпечить виготовлення озброєння, а й створить нові робочі місця. Високопосадовець також прокоментував заклики генсека НАТО Марка Рютте переспрямувати кошти із соціальної сфери на оборонні потреби.

"Я думаю, що ще занадто рано вести такі дискусії й це відчуття нагальності, яке поділяють усі, дійсно ставить оборону на перше місце на порядку денному. Втім, це не означає, що від інших пріоритетів потрібно відмовлятися", – сказав співрозмовник.

Крім того, лідери обговорять продовження військової підтримки України.

