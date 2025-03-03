Після саміту лідерів ЄС: Туск заявив про відсутність єдності щодо арешту російських активів

У Лондоні 2 березня пройшов саміт лідерів ЄС. Опісля прем'єр Польщі зробив заяву щодо арешту російських активів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Дивіться також Деякі країни ЄС блокують конфіскацію російських активів: у чому причина

Арешт російських активів

Дональд Туск заявив, що в питанні арешту російських активів на Заході "немає єдності". Хоча всі лідери погодилися з тим, що це хороша ідея, деякі країни "побоюються наслідків для євро або банківської системи". Втім, які саме, не уточнив.

Польща дуже сильно наполягає на цьому, але давайте будемо реалістами, оскільки ми не в єврозоні, наш голос у цій дискусії не буде вирішальним,

– сказав прем'єр.

Водночас Туск наполягав на важливості продовження санкцій ЄС проти Росії після закінчення терміну їх дії, попри погрози Угорщини накласти вето.

Додамо, в Офісі Президента вже підбили підсумки саміту лідерів ЄС у Лондоні. Дізнайтеся більше за посиланням.