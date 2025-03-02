На саміті в Лондоні план щодо миру в Україні може "повернутись у потрібне русло", – Sky News

У Лондоні 2 березня відбудеться зустріч країн-союзниць України. Західні журналісти припустили, які можуть бути наслідки.

План припинення вогню в Україні може "повернутися на правильний шлях" на саміті у Великій Британії. Про це пише 24 Канал з посиланням на джерела Sky News.

Дивіться також Гарантії безпеки від США є предметом "інтенсивних" обговорень, – Стармер

Попереду злети та падіння

Джерело вважає, що план припинення вогню в Україні може "повернутись на правильний шлях", проте також воно визнає, що попереду буде "ще більше злетів і падінь".

Також джерело пояснило, що уряд "вчора працював над тим, щоб Володимир Зеленський повернувся за стіл переговорів".

Угоду про корисні копалини між Україною та США так і не підписали 28 лютого через сварку Зеленського та Трампа у Білому домі.

Сьогодні йдеться про те, щоб змусити європейських лідерів вийти за межі риторики у твіттері та збільшити витрати на оборону. Готуйтеся зараз до світу без гарантій безпеки США для Європи не тільки в Україні,

– вважає джерело.

У неділю, 2 березня, Кір Стармер заявив, що Велика Британія та Франція спільно працюватимуть з Україною та, "можливо, однією чи двома іншими країнами" над створенням нового мирного плану. Опісля його представлять США.