Це дуже дратує Росію, – Данілов про консультації щодо української Формули миру

28 жовтня Мальта прийматиме вже третій раунд міжнародних переговорів щодо української формули миру. Як і на попередніх зустрічах, Росію до обговорення не запрошено.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів секретар РНБО Олексій Данілов. Посадовець впевнений, що чергова зустріч із державами, що готові прислухатися до України, наблизить юридичне оформлення поразки Кремля.

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Значення самітів щодо формули миру

Головна мета самітів, присвячених формулі миру Володимира Зеленського – залучити на бік України низку "нейтральних держав", що не асоціюють себе із Заходом. Це важливо зокрема і для того, щоб мати більшу підтримку проукраїнських резолюцій в ООН та позбавляти Москву впливу на країни, що розвиваються.

План Зеленського передбачає, що по завершенню бойових дій відбудеться мирна конференція, на якій будуть присутні держави з-поміж тих, що відвідують подібні заходи. Також автори цієї формули передбачають, що вона може бути корисною й для вирішення інших конфліктів в будь-якій точці світу.

Ці консультації є дуже важливими для прийняття подальших рішень. Це дуже дратує Росію, звичайно,

– переконаний Данілов.

Також, за словами посадовця, відмова від запрошення Росії на зустріч є підтвердженням того, що цивілізований світ не хоче мати з нею ніяких зв’язків. Принаймні, до того часу, поки путінський режим, продовжуватиме перебувати при владі.

Інтерв'ю Олексія Данілова для 24 Каналу: дивіться відео

Що відомо про зустріч у Мальті