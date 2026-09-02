Трамп розбещує Путіна: чому міністра фінансів Росії запросили на саміт G20
Очільник Міністерства фінансів США Скот Бесент провів розмову зі своїм російським колегою Антоном Сілуановим на полях зустрічі міністрів фінансів та керівників центральних банків країн G20 в Північній Короліні. Трамп пояснив запрошення Росії спробою ладнати з усіма.
Рішення американської адміністрації запросити російського посадовця на саміт G20 викликало обурення серед європейських союзників. Політолог Олег Лісний розповів 24 Каналу, що подібні кроки Білого дому свідчать про зміну підходів у глобальній політиці, що може мати серйозні наслідки для системи міжнародного права.
Загравання з Росією розбещує Кремль
Політолог зазначив, що залучення Росії до будь-яких міжнародних форматів, окрім мирних переговорів, є вкрай негативною практикою. Кремль уже зруйнував залишки міжнародного права, а спроби вести з ним діалог дають хибні сигнали.
Велика помилка у Трампа – це те, що він витягнув цю бліду моль з пороху і почав з нею говорити як з людиною, як з політиком. Це розбещує Путіна і показує решті таких, як він, що все можливо в цьому світі,
– наголосив Лісний.
Він додав, що подібний підхід показує іншим автократам, нібито можна вбивати, захоплювати чужі території та плювати на міжнародне право без будь-яких покарань.
У чому подвійні стандарти Вашингтона
За словами політолога, американська сторона демонструє жорстку тональність у спілкуванні з партнерами, але зовсім інакше поводиться з представниками диктаторських режимів.
З партнерами розмовляють дуже жорстко, погрожують, заганяють в кут. Але ж з представниками "вісі зла" сюсюкають, їх за ручку водять, зустрічають з червоними доріжками,
– зауважив Лісний.
Говорячи про причини запрошення Антона Сілуанова на саміт в США, політолог підкреслив, що команда Трампа вже відкрито декларує прагнення відновлювати торгівлю з Росією після завершення бойових дій.
Трамп заграє з Росією і вбачає в майбутньому плідну співпрацю. США ж не приховують це: і Трамп, і Венс казали, що після завершення війни вони хотіли б торгувати в економічному сенсі та співпрацювати,
– підсумував Лісний.
Поява російської делегації на саміті G20: дивіться відео
Нагадаємо, поява російського посадовця на саміті G20 стала першим випадком з початку повномасштабного вторгнення. Втім, європейські міністри домоглися того, що підсумкове групове фото учасників саміту зробили без представника Росії.