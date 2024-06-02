Саудівська Аравія не братиме участі у саміті миру у Швейцарії, – ЗМІ

Вже 15-16 червня у Швейцарії відбудеться саміт миру. ЗМІ пишуть, що, ймовірно, Саудівська Аравія не буде брати участь у цьому.

Саудівська Аравія не планує брати участь в організованому Україною саміті миру. Інформацію про це отримали від джерел в Ер-Ріяді. дипломатичних колах.

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Причина – відсутність Росії

Причиною такого рішення Саудівської Аравії нібито є те, що на саміті миру в Швейцарії не буде присутня Росія. Водночас офіційно Саудівська Аравія не заявляла про свою відсутність.

Раніше Швейцарія заявляла про бажання запросити Росію на самі миру.

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