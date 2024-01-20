Президентка Швейцарії хотіла б, щоб Росія була присутньою на глобальному саміті миру

Росія створює загрозу для всього світу, однак лишились країни, які хотіли б бачити її на саміті миру. Зокрема, Швейцарія висловилась за присутність агресорки.

Президентка Швейцарії Віола Амгерд вважає, що Росія повинна бути присутньою на саміті щодо формули миру. До слова, цю зустріч ініціює Україна.

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Швейцарія контактує з Росією

Політикиня натякнула, що її держава певним чином підтримує контакт із Росією. Вона наголосила, що Швейцарія "розмовляє зі всіма".

Росія, ймовірно, не буде присутня, але водночас ми прагнемо до діалогу з усіма іншими,

– сказала вона.

За її словами, саміт має відбутися якнайшвидше і вже цього року. Наразі невідомо на якому рівні він відбудеться. Амгерд сказала, що існує ризик, що зустріч організувати не вдасться, однак, якщо Швейцарія не докладе зусиль, то він точно не відбудеться.

Саміт має запустити процес

Водночас вона сказала, що не варто очікувати, що після зустрічі вже буде конкретний план дій. За словами Амгерд, досягненням буде навіть просто запустити мирний процес.

Вона вважає, що участь має взяти широке коло держав. Зокрема, представники Глобального Півдня, такі як ПАР, Індія, Бразилія і Саудівська Аравія – і, по можливості, Китай.

Які країни на цьому саміті прагне побачити Київ