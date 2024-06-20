До комюніке Саміту миру доєдналася ще одна країна з Африки

У Швейцарії 15 – 16 червня пройшов Глобальний саміт миру, на якому спільне комюніке підписали 78 країн. Втім, навіть після закінчення Саміту до резолюції продовжують приєднуватися держави. Останньою це зробила Замбія.

Замбія участі в Саміті миру не брала. Водночас президент України Володимир Зеленський зауважив зростання підтримки Саміту та його фінального комюніке на всіх континентах, зокрема, і в Африці.

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Президент подякував Замбії за чітку позицію

Зеленський подякував Замбії, яка разом з іншими африканськими країнами має чітку позицію щодо питань досягнення миру у світі.

"Вдячний Замбії за приєднання до комюніке Саміту миру й підтримку зусиль, спрямованих на досягнення сталого, всеосяжного та справедливого миру… Цінуємо, що Замбія, разом з іншими африканськими країнами, займає чітку позицію на підтримку Статуту ООН, миру та прогресу. Формула миру – це інклюзивний формат, який дає змогу кожній країні висловитися і зробити свій внесок у досягнення спільних цілей", – написав глава держави.

Президент України також закликав всі миролюбні країни приєднатися до підсумкового комюніке та реалізації Формули миру.

Разом ми здатні відновити мир, стабільний розвиток і взаємоповагу в міжнародних відносинах,

– написав він.

До слова, у середу, 19 червня, стало відомо, що свій підпис під комюніке поставили Антигуа і Барбуда, хоча ця країна також не брала участі у Саміті миру. Надзвичайний і Повноважний Посол Ігор Жовква розповів, що Україна намагається залучати до боротьби проти Росії й малі острівні держави. Так, окрім Антигуа і Барбуди до резолюції приєдналися ще Палау та Суринам.