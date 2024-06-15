Гендиректор МАГАТЕ Гроссі пояснив, чому не братиме участі в Саміті миру

15 червня 2024, 16:43
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Джерело:

Укрінформ

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі відмовився від участі у Саміті миру у Швейцарії. Він заявив, що нібито не хоче змішувати політичні аспекти з технічною роботою агентства.

У швейцарському Бюргенштоці 15 червня стартував Саміт миру. У конференції беруть участь 92 країни, Рада Європи, ОБСЄ, Організація американських держав, а також всі ключові інституції ЄС.

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Чому Гроссі відмовився від участі

Під час інтерв'ю журналісти прямо запитали Гроссі, чи братиме він участь у Саміті миру.

Ні, я не братиму безпосередньої участі,
– чітко відповів гендиректор МАГАТЕ.

Він прокоментував, що таке рішення є прагненням МАГАТЕ "не змішувати політичні міркування з технічною роботою". 

У рамках дуже обережного підходу і недопущення змішування політичних міркувань з нашою технічною роботою, ми не збираємося бути присутніми там,
– пояснив Рафаель Гроссі.

На противагу гендиректор МАГАТЕ додав, що нібито "був на зв'язку" у процесі підготовки саміту з міністром енергетики України Германом Галущенком, а також провів зустріч з главою МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассісом.

Я висловив міністру закордонних справ Швейцарії сподівання, що роль агентства буде обговорюватися і що важливість та посилення його незалежної технічної роботи буде підтримано,
– підсумував він.

На Саміті миру обговорюватимуть ядерну безпеку

  • Україна винесла на саміт лише 3 головні питання. Йдеться про обговорення за трьома пунктами "формули миру" – ядерна безпека, продовольча безпека та гуманітарний вимір, тому вочевидь присутність усіх залучених організацій є важливою.
  • Цікаво, що раніше генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловив підтримку подальшому розвитку атомної галузі в Україні. Також окрему увагу приділили окупованій росіянами найбільшій атомній електростанції в Європі – Запорізькій АЕС (ЗАЕС). Водночас від безпосередньої участі у саміті Гроссі відмовився.
  • Володимир Зеленський заявляв, що Саміт миру буде успішним за двох умов. Перш за все, потрібно перестати боятися Росію і приїхати до Швейцарії. Він додав, що це лише перший крок до завершення війни, але весь світ повинен показати, що дійсно підтримує Україну.

Автор: Поліна Буянова