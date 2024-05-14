На саміті миру у Швейцарії не обговорюватимуть завершення війни в Україні, – Шольц
Цьогоріч влітку відбудеться Глобальний саміт миру у Швейцарії. Однак, на ньому не будуть обговорювати закінчення війни.
Про це в інтерв'ю виданню Stern заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає n-tv.
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Що обговорюватимуть на Саміті миру
На Глобальному саміті миру у Швейцарії, який відбудеться влітку, не обговорюватимуть закінчення війни.
Ми не будемо вести там переговори про закінчення війни. У кращому випадку це буде початок процесу, який може призвести до прямих переговорів між Україною та Росією,
– розповів він.
За словами німецького лідера, у Швейцарії на заході будуть порушені інші питання. Зокрема мова піде про безпеку атомних електростанцій, експорт зерна, питання обміну полоненими й необхідну заборону на використання ядерної зброї.
Шольц додав, що "так чи інакше, всі ці теми поки що на етапі зародження".
Саміт миру: що відомо
- У квітні президент Володимир Зеленський заявив, вже у червні має відбутися перший Саміт миру. І зараз влада працює над тим, аби він став справді глобальним.
- Перший Саміт миру проходитиме 15 – 16 червня 2024 року у Швейцарії. Місцем його проведення обрали Бюргеншток, який розташований неподалік швейцарського міста Люцерн.
- У ньому візьмуть участь від 80 до 100 країн.
- На саміті розглядатимуть 3 питання. Зокрема, мовитиметься про енергетичну безпеку, ядерну безпеку та питання вільного судноплавства.