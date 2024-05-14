На саміті миру у Швейцарії не обговорюватимуть завершення війни в Україні, – Шольц

Цьогоріч влітку відбудеться Глобальний саміт миру у Швейцарії. Однак, на ньому не будуть обговорювати закінчення війни.

Про це в інтерв'ю виданню Stern заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає n-tv.

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Що обговорюватимуть на Саміті миру

На Глобальному саміті миру у Швейцарії, який відбудеться влітку, не обговорюватимуть закінчення війни.

Ми не будемо вести там переговори про закінчення війни. У кращому випадку це буде початок процесу, який може призвести до прямих переговорів між Україною та Росією,

– розповів він.

За словами німецького лідера, у Швейцарії на заході будуть порушені інші питання. Зокрема мова піде про безпеку атомних електростанцій, експорт зерна, питання обміну полоненими й необхідну заборону на використання ядерної зброї.

Шольц додав, що "так чи інакше, всі ці теми поки що на етапі зародження".

Саміт миру: що відомо