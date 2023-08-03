Саміт миру в Україні можуть провести під час Генасамблеї ООН або саміту G20 в Індії, – Politico

Останніми днями триває активна підготовка до зустрічі представників 30 держав світу під керівництвом Саудівської Аравії щодо миру в Україні. Очікуваним результатом цих перемовин є глобальний саміт миру, який можуть провести вже цієї осені.

Однак мова йде поки не про Глобальний саміт миру, який має відбутися наприкінці цього року. Радше це новий рівень "саудівського формату" – тобто зустріч лідерів тих держав, які найближчими днями зустрінуться в Саудівській Аравії.

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Що задумала Саудівська Аравія і який це матиме результат

У Копенгагені в червні вже була зустріч представників іноземних держав, проте консультації називають не дуже вдалими з огляду на малу залученість держав Глобального півдня – Латинської Америки, Африки, Близького Сходу та Південно-Східної Азії. Тому саміт під керівництвом Саудівської Аравії – спроба виправити це і залучити більше країн.

Відомо, що під керівництвом саудитів зберуться представники близько 30 держав світу – Бразилія, Індія, Туреччина, Японія, Мексика, країни Європи та інші. Однак головна увага політичних кіл прикута до Китаю, адже чи будуть представники цієї держави на зустрічі – поки незрозуміло, але ймовірно – річ у тім, що в Ер-Ріяда та Пекіна прекрасні відносини, що може переконати Китай долучитися до ініціативи.

Крім зв'язків з Китаєм, Саудівська Аравія є унікальним гравцем на політичній арені через контакти з Росією та участю в поверненні полонених іноземців. Також саудити ведуть перемовини про повернення депортованих дітей. І водночас Ер-Ріяд залишається партнером США.

Очікуваним результатом цієї зустрічі є саміт лідерів країн, які зустрінуться під керівництвом саудитів. ЗМІ стверджують, що це може відбутися уже у вересні або на полях Генасамблеї ООН або ж на саміті G20 в Індії. Якщо Саудівській Аравії вдасться залучити Китай, то, ймовірно, варто очікувати на проміжний саміт щодо миру за участю Сі Цзіньпіна в тому числі.

Росію на зустріч щодо миру в Україні не запросили взагалі. Основна причина – Москва власне не бажає миру. Однак у Кремлі спалахнула істерика через те, що країну-терориста проігнорували.