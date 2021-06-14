Це не зрада: чого чекати Україні від саміту НАТО

Саміт НАТО. Чого очікувати Світу та Україні? Сьогоднішній саміт НАТО важливий, оскільки ухвалюватиме тактику і стратегію Альянсу на найближчі два роки.
Це перший саміт, у якому візьме участь новообраний президент США. Тому всі з нетерпінням чекають на його промову.
Цікаво Треба було не сміятися: Путіна загнали у глухий кут незручним питанням
Найголовнішими темами стануть:
- Відносини з Росією та Китаєм.
- Афганістан, з якого до вересня союзники планують вивести всі війська.
- Ухвалюватимуться рішення щодо підвищення обороноздатності в космосі та Інтернеті.
- Планується створення загального фонду для підтримки досліджень з розробки та впровадження новітніх оборонних технологій.
- Має бути затверджена стратегія щодо посилення захисту важливої інфраструктури та ланцюжків поставок.
Читайте Путінська теза про Україну провалилася
Україну не запросили. Але це не "зрада"
Адже в ньому не візьме участь жодна третя країна. Включно з Грузією та найближчими партнерами Альянсу Фінляндією та Швецією
Неприємно інше: в рамках роботи саміту не передбачено жодної окремої робочої наради стосовно України. Хоча наші союзники Польща та країни Балтії неодноразово на цьому наполягали. Одна із причин – Україна після приходу до влади Зеленського досі не призначила свого посла при НАТО. А без цього сподіватись на покращення співробітництва з Альянсом не варто.
Тому спостерігаємо за самітом, аналізуємо та очікуємо:
- виступ Байдена;
- підсумковий пресреліз;
- нарешті призначення посла України при НАТО.