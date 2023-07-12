Гарантії безпеки чи спільна декларація: що можуть підписати прямо зараз на саміті НАТО

Незабаром учасники саміту НАТО мають підписати спільну декларацію про підтримку України. Однак про конкретні гарантії безпеки в документі могло не йтися.

Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу з Вільнюса Софія Назаренко. Як відомо, Україна може вступити до Альянсу без ПДЧ, але невідомо коли.

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Спільна декларація на підтримку України від країн "Великої сімки" так і називається – Support for Ukraine. Перед підписанням лідери країн виступили зі вступним словом.

Усе ж домовленостей було досягнуто, попри перестороги обох сторін. Підписано декларацію про підтримку України, яка містить також гарантії безпеки для України.

Про що декларація

Світові лідери планують надати Україні довгострокову безпекову та економічну підтримку, а також створити "програму реформ" для якнайшвидшої євроатлантичної інтеграції.

Зокрема, мовиться про такі кроки:

забезпечення стійких сил, здатних захистити Україну і стримати російську агресію в майбутньому;

зміцнення економічної стабільності та стійкості України, зокрема шляхом реконструкції та відновлення;

створення сприятливих умов для економічного процвітання України, охоплюючи її енергетичну безпеку;

надання технічної та фінансової підтримки для задоволення невідкладних потреб України, що виникли внаслідок російської війни;

надання Україні можливостей продовжувати реалізацію реформ для просування до її євроатлантичних прагнень.

Що буде далі

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться зі своїм американським колегою Джо Байденом. Вони мають обговорити постачання далекобійних ракет для України.

Саміт НАТО у Вільнюсі: останні новини

11 липня стартував саміт НАТО, від якого Україна очікувала конкретних кроків щодо свого членства в організації.

Зокрема, стало відомо, що вступ нашої країни до Альянсу буде одноетапним – без виконання Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ). Проте часові рамки цього досі не відомі.

На полях саміту у Вільнюсі відбулося перше засідання Ради Україна – НАТО. Створення цієї Ради – це підвищення рівня відносин і крок до майбутнього вступу до Альянсу.

29 червня видання Wall Street Journal повідомило, що США близькі до моменту передання Україні ATACMS, але достеменно невідомо, коли це може статися. Пізніше речник Пентагону Патрік Райдер зазначив, що не знає про будь-які близькі рішення щодо ATACMS.