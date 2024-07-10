Фінансування безпеки України: НАТО оголосить про надання 40 мільярдів євро на 2025 рік

У Вашингтоні 10 липня триває саміт НАТО. Стало відомо, що Альянс оголосить про надання 40 мільярдів євро для України на 2025 рік.

Ці гроші потрібні для фінансування безпеки нашої держави та досягнення нашої перемоги у повномасштабній війні з Росією. США наголосили, що підтримують ці зусилля.

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Потрібно підтримувати сталий рівень безпеки

Країни НАТО та, зокрема, США підтримують Україну від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

Внески США для України на виконання цього зобов'язання будуть зроблені з коштів, вже асигнованих Конгресом США у додатковому бюджеті на національну безпеку. До слова, його чинний президент США Джозеф Байден підписав ще у квітні 2024 року.

Крім цього, на саміті НАТО у Вашингтоні Україну чекають позитивні новини щодо протиповітряної оборони, зокрема систем Patriot. Посол США при НАТО Джуліанна Сміт зазначила, що найближчими днями надійде позитивна відповідь на запит України.

Сміт підкреслила стійку відданість НАТО підтримці України.