Чим блищить турецька вітрина

Напередодні відкриття саміту Росія знову обрушила на Київ масований удар ракет і дронів. Це не тло для картинки з Анкари. Це послання Володимира Путіна саміту, написане балістикою по житлових кварталах: поки 32 лідери позуватимуть під спільне фото, він диктує справжній порядок денний. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

І б'є саме в те, чого альянсу бракує. Балістику порожній склад ППО не спиняє: під час попереднього масованого удару, одного з найбільших за війну, частка балістики була аномально високою, а перехоплення – низьким. Тоді ж Зеленський назвав протиповітряну оборону "одним із ключових підсумків» Анкари й кинув союзникам: "Якщо НАТО ще щось означає…".

А далеко від того диму Анкара відкриває свою вітрину. Білборди "Спільне майбутнє в солідарності", "десятки мільярдів доларів" нових оборонних контрактів, церемонія масового підписання першого дня і спільне фото 32 лідерів під Бештепе, палацом Ердогана на понад тисячу кімнат, який він звів як осідок власної влади.

Туреччина вперше за понад два десятиліття є господаркою саміту, а тому подає це як власну коронацію.

Блиск вітрини справжній. Господар демонструє зрілу оборонку, як-от Baykar, Aselsan, TAI, Roketsan, і рамку "хаб-держави", без якої, мовляв, європейська безпека не збереться. НАТО рахує "Trump's trillion": за даними Рютте, від першої каденції Трампа союзники наростили оборонні видатки на трильйон доларів, а Європа й Канада торік додали 20%.

Підсумкова "Анкарська декларація" вже узгоджена на рівні послів, підтверджує "залізобетонну" Статтю 5, називає Росію "довгостроковою загрозою" і фіксує 70 мільярдів євро допомоги Україні на 2026 рік та "щонайменше такий самий рівень" на 2027 рік. На папері це потужно.

Тантрум як частина шоу

Та за блиском вітрини ховається постійний тріск. Напередодні саміту Трамп знову назвав відносини зі США "смішними" й однобокими та дорікнув союзникам, що вони "не були поруч" під час іранської війни. Ще у травні Вашингтон попередив, що навіть у воєнний час виводить із моделі сил для Європи бомбардувальники, винищувачі й кораблі.

Ще різкіше висловився його міністр оборони. У червні в Брюсселі Піт Гегсет назвав НАТО "паперовим тигром" і "вулицею з одностороннім рухом", кинув союзникам "ганебно" за відмову пустити США до баз проти Ірану й пригрозив урізати внески. А тоді, оголосивши піврічний перегляд присутності військ США в Європі, вийшов із зали раніше й лишив Рютте гасити пожежу у залі, який слухав мовчки.

За цим стоїть зміна словника, яка важливіша за тон. Багато років Вашингтон вимагав "розподілу тягаря", а тепер говорить про "перекладання тягаря". Європа має сама тягнути конвенційну оборону континенту. Тренд більший за Трампа й переживе його.

Тріщина проступає навіть у дрібницях. На саміті, що має демонструвати єдність, Чехія приїде розколотою: уряд Бабіша спробував не пустити до делегації президента Павела, колишнього голову Військового комітету НАТО, а той відсудив участь через Конституційний суд і летить до Анкари окремим літаком від прем'єра.

Це не робить декларацію порожньою. Стаття 5 підтверджена, 70 мільярдів євро – реальні гроші, зростання видатків Європи справжнє. Але вітрина заповнена не тим, що потрібне Києву просто зараз: Європа торгується за формулу на роки.

Порожній склад

Ось де проходить справжній вододіл. П'ятивідсоткова ціль (3,5% на ядро оборони плюс 1,5% на суміжне) визріє лише до 2035 року. Контракти, підписані в Анкарі, стануть поставками роками. А головний дефіцит, перехоплювачі ППО, загострила сама іранська війна: вона висмоктала склади так, що Вашингтон тривожиться за власні запаси, а союзницькі розтягнуті до нитки.

Саме тому Київ їде в Анкару не по декларацію, а з прямим проханням дати протиповітряну оборону після чергових обстрілів. 70 мільярдів євро – це рядок у бюджеті, а не ракета в пусковій.

За два тижні до саміту Трамп протягнув повз спротив Конгресу продаж Туреччині двигунів GE F110 на понад 700 мільйонів доларів, близько 80 моторів для винищувача KAAN, і пообіцяв Ердогану "зробити щось, що дуже його потішить".

Але повний приз, повернення в програму F-35, лишився заблокованим: поки в Туреччини стоять російські С-400, закон США це забороняє. Тобто Анкара поїде з двигунами, а не з літаком. Транзакційний почерк у чистому вигляді.

Головне діється за зачиненими дверима

Декларацію ухвалять без сюрпризів, і на папері це плюс. Але питання вступу України до НАТО в Анкарі, схоже, не підніме навіть сама Україна. Обіцянки про членство більше не звучать. Київ приїхав по перехоплювачі, не по декларацію.

Вирішиться усе не на папері, а за зачиненими дверима. На полях саміту Трамп проведе окрему зустріч із Зеленським, і вона здатна переважити будь-який пункт комюніке. Почерк той самий, що в іранському меморандумі: спершу угода, суть потім. А Києву потрібне не це, а конкретне: перехоплювачі Patriot за європейські гроші, ліцензія на власне їх виробництво і, піднявши ставку по максимуму, бодай Tomahawk, той єдиний козир, якого Кремль відкрито боїться.

Якщо дадуть, оце й буде справжній підсумок Анкари. Якщо ні, найгучніші декларації лишаться словами, а білборди "Спільне майбутнє" за два дні поїдуть на смітник. І над Києвом висітиме те саме питання: чи встигне заповнитися склад, доки не прийде зима.