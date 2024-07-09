Без запрошення в Альянс: ексречник НАТО окреслив важливі сигнали, які дадуть Україні на саміті
У Вашингтоні стартував 75-й ювілейний саміт НАТО, де основною темою стане Україна. Там наша країна отримає сигнал від лідерів Альянсу, що підготовка до вступу йде в правильному напрямку.
Навіть якщо офіційне членство і гарантії безпеки з'являться пізніше, саміт НАТО матиме важливе значення для України. Про це посадовець НАТО у відставці Джеймі Ши розповів в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.
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Які сигнали Україна отримає на саміті НАТО
Раніше Сполучені Штати Америки пропонували створити так званий "міст до членства" України в НАТО. Також очікується, що в фінальному комюніке на саміті лідери погодять майбутнє України в Альянсі.
Він (Володимир Зеленський, – 24 Канал) не отримає конкретних умов для членства та не отримає графік, на який розраховував. Але я думаю, що НАТО дуже старанно намагається переконати його, що, навіть якщо дати членства ще немає, підготовка йде в правильному напрямку,
– сказав Джеймі Ши.
За його словами, саме в цьому полягає сенс фрази "міст до членства".
Я вважаю, що це буде чітко прописано в декларації, де зазначать, що Україна перебуває на незворотному шляху до членства. Тож ніякої двозначності, напрямок руху зрозумілий, особливо після завершення війни з Росією,
– наголосив ексречник НАТО.
Також НАТО створює нове командування у Вісбадені в Німеччині для кращої координації підготовки української армії та передачі озброєння і техніки. Джеймі Ші додав, що 40 мільярдів євро щорічної допомоги Україні забезпечать відсутність прогалин у фінансуванні.
За його словами, все це означатиме, що Україна з кожним днем "стає державою-членом НАТО, що не відрізняється від інших країн-членів Альянсу".