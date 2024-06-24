Москва готується бити по Україні зі всіх сил напередодні саміту НАТО в липні, – ЗМІ

Росія може готувати атаки по Україні зі всіх сил напередодні саміту НАТО. Таку думку висловив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Саміт пройде у Вашингтоні 9 – 11 липня. Цьогоріч він буде ювілейним – 75-м.

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Росія також може скористатися затримкою західної зброї

Атаки перед самітом також можуть бути пов'язані із поставками західної зброї.

"Очікується, що Москва буде бити Україну якомога сильніше напередодні 75-го ювілейного саміту НАТО в середині липня у Вашингтоні, і до того, як США доставить більше артилерійських снарядів та інших важливих запасів, які були затримані Конгресом", – йдеться у PI.

Виданню Буданов також зауважив, що Кремль з початку війни намагається взяти під контроль увесь східний Донбас.

Ми зробимо все можливе, щоб їм не допустити, а російські успіхи мінімізувати,

— сказав Буданов.

При цьому він утримався від відповіді щодо однієї із найгарячіших точок – Часового Яру. Журналіст видання під час відвідин цієї зони бойових дій, зауважив, що ситуація там "виглядала не дуже добре, і серед військ була велика гіркота через багато втрачених життів". А ще – через те, що в Україні закінчилися артнаряди та інші життєво важливі припаси, доки у США затримували військову допомогу. Втім, наразі ситуація зрушилася: до України повільно надходить все більше артилерійських снарядів із США та Європи.

Звичайно, постачання зброї відбувається швидше, ніж це було кілька місяців тому, але потреби України дуже високі, тому для нас було стратегічно важливо відновити поставки. І все-таки є питання обсягу,

– сказав глава ГУР.