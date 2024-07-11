Міністр оборони Рустем Умєров підбив підсумки роботи української делегації на саміті НАТО. Він пояснив, що вдалося обговорити важливі питання із партнерами.

Зокрема, він детально розповів про результати роботи з кожною з країн. Зокрема, про Люксембург, Нідерланди, Німеччину, велику Британію, Словаччину, Чехію та Канаду.

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Підсумки роботи Української делегації

Люксембург

Вдалось підписати угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Люксембург продовжить надавати військову допомогу, підтримувати наш європейський і євроатлантичний напрямки, а також допомагати у захисті та відновленні культурної спадщини України.

Крім цього, Люксембург виділив 80 мільйонів євро на оборонну допомогу цього року та продовжить підтримку протягом наступного десятиріччя. Також ця країна як співлідер ІТ-коаліції надасть можливості для навчання у кіберсфері.

Нідерланди

Нідерланди виділили 300 мільйонів євро на озброєння F-16 для України.

Це значно зміцнить оборону наших міст і посилить можливості Сил оборони України в повітрі. Також обговорили розвиток оборонної промисловості України та планування підготовки українських пілотів, – написав Умєров.

Німеччина

Глава Міноборони зазначив, що обговорили ситуацію на полі бою, боротьбу з російськими керованими авіабомбами та розвідувальними дронами.

Велика Британія

За словами Умєрова, тривають перемовини щодо розширення підтримки та посилення співпраці у військовій сфері. Крім цього, обговорили практичну реалізацію рішення щодо дозволу Британії на використання ракет Storm Shadow по військових об’єктах на території Росії.

Словаччина

Умєров висловив вдячність за співпрацю і готовність підтримувати Україну, а конкретні результати зустрічі будуть оприлюднені згодом, зокрема перспективи спільних проєктів в енергетиці, прикордонній інфраструктурі, гуманітарній співпраці.

Чехія

Умєров подякував Чехії за ініціативу, в рамках якої було доставлено першу партію боєприпасів для України. Це важлива і своєчасна допомога. Крім цього, він розповів, що вдалося скоординувати позиції перед засіданням Ради Україна – НАТО, зустрічами коаліції ППО та коаліції винищувачів. Темами перемовин стали реалізація чеської ініціативи з постачання артилерійських боєприпасів Україні, європейська та євроатлантична інтеграція нашої держави.

Канада

З Канадою обговорили важливі питання підтримки та співпраці з Канадою. Канада анонсувала новий, додатковий пакет військової підтримки для України на 500 мільйонів канадських доларів.