Лідери НАТО домовилися про пакет підтримки України

Наші партнери намагаються надавати хоробрим воїнам ЗСУ все необхідне для ефективного стримання російських загарбників. НАТО, якого так боїться Росія, також робить вагомий внесок у підтримку України.

У Мадриді відбувається саміт НАТО. Допомога Україні для боротьби з російськими окупантами – один із головних пунктів, які обговорюють члени Альянсу.

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Україна отримає новий пакет допомоги від НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу повідомив, що Альянс продовжить політичну та практичну підтримку України, яку вважає своїм близьким партнером. Така допомога вкрай необхідна для нашої країни, яка бореться з російськими окупантами за свій суверенітет та територіальну цілісність.

Спільно з Україною ми прийняли рішення про посилений пакет підтримки. Це прискорить постачання нелетального оборонного обладнання, покращить кіберзахист і стійкість України, а також підтримає модернізацію її оборонного сектору в процесі переходу до зміцнення довгострокової сумісності,

– заявив Столтенберг.

Також генеральний секретар НАТО запевнив, що Альянс обов'язково буде допомагати Україні на шляху післявоєнної відбудови та реформ, тому наша активна співпраця після перемоги України не закінчиться.

Саміт НАТО у Мадриді: останні новини

Росіяни перед самітом вирішили погрожувати НАТО. Вони показали супутникові фото місця проведення саміту та "центрів прийняття рішень" у столицях країн НАТО. Також окупанти заявили, що війна триматиме доти, доки Альянс буде "накачувати Україну зброєю".і

Відповідь НАТО не забарилася: Альянс прийняв нову стратегічну концепцію, згідно з якою Росія – не партнер, а головна загроза безпеці. Також країни НАТО не злякали погрози росіян, тому вони продовжать надавати ЗСУ засоби для оборони та ліквідації ворога.

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