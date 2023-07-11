Україна не отримає запрошення до НАТО у Вільнюсі, – посол Литви
Джерело:Žiniai Radio
Запрошення до НАТО для України на саміті у Вільнюсі не буде. Проте члени-країни Альянсу мають визначити чіткішу процедуру, за яких умов його можуть надати.
Про це заявив посол Литви в НАТО Дейвадас Матулоніс. Він також заявив, що на саміті не буде сказано, що Україна стане членом Альянсу після закінчення війни.
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Запрошення до Альянсу не буде
Посол пояснив, що замість запрошення до НАТО, буде встановлена набагато чіткіша процедура щодо вступу України.
А щодо цього запрошення – так, запрошення у Вільнюсі не буде, але буде встановлена набагато чіткіша процедура щодо того, як це запрошення може з'явитися, коли будуть відповідні умови,
– заявив посол.
Окрім того, в Альянсі вважають, що формулювання щодо того, що Україна зможе стати членом НАТО після закінчення війни, може спровокувати Росію навмисно затягувати військові дії. Тому такі заяви також не будуть звучати на саміті Альянсу.
"Саме це і не буде сказано, оскільки ми також ясно уявляємо собі, що це означатиме", – наголосив Матулоніс.
Саміт НАТО у Вільнюсі: останні новини
- У Вільнюсі вже почався саміт НАТО, який триватиме 11 – 12 липня. На нього також прибув Президент України Володимир Зеленський, який також братиме участь у саміті.
- Джо Байден підтримав спрощення процедури вступу України до НАТО з метою прискорення її членства після закінчення війни з Росією. ЗМІ стверджують, що президент США виступає за скасування ПДЧ для України.
- Володимир Зеленський розкритикував союзників, які почали говорити нібито про "умови" для запрошення України в НАТО. Президент України пояснив, що це схоже на те, що немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу. Він додав, що невизначеність – це слабкість і він відверто обговорить це на саміті НАТО.