Посилення ППО, ракети та багато іншого: Умєров розповів про підсумки саміту НАТО для України

У Вашингтоні 11 липня закінчився саміт Північноатлантичного Альянсу. Міністр оборони України Рустем Умєров розповів про підсумки цього для України.

Рустем Умєров підбив підсумки роботи у Вашингтоні під час 75-го ювілейного саміту НАТО. Він написав, що є важливі результати для України.

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Що вдалося отримати Україні

Умєров розповів, що українська делегація провела низку зустрічей. Пізніше він окреслив конкретні результати.

Системи ППО

Україна отримала 5 новітніх батарей ППО, зокрема, 4 батареї Patriot та 1 батарею Samp/T від США, Німеччини, Румунії, Нідерландів та Італії. Додатково США, Канада, Норвегія, Іспанія, Великобританія та інші союзники нададуть десятки тактичних систем ППО: NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS та Gepard.

Військова допомога

США виділили черговий пакет допомоги на 225 мільйонів доларів, який містить систему Patriot, ракети для неї, ракети для NASAMS, артилерійські боєприпаси та протитанкові ракети.

Норвегія передасть запчастини для гелікоптерів Sea King, 6 літаків F-16 та 93 мільйони доларів для фінансування систем ППО.

Канада також оголосила про новий пакет допомоги на 366 мільйонів доларів.

Австралія надала найбільший пакет військової допомоги з початку повномасштабного вторгнення. Мовиться про 169 мільйонів доларів.

Нідерланди виділили 300 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів для винищувачів F-16.

Данія також профінансувала виробництво 18 артилерійських систем "Богдана". Вона стала першою країною НАТО, яка напряму фінансує українське виробництво зброї та боєприпасів.

Литва надала антидронові системи та патрони 5.56x45. Загальна вартість допомоги від Литви з початку російського вторгнення становить 1 мільярд євро.

Велика Британія планує виділяти 3 мільярди фунтів стерлінгів кожного року на військову підтримку України до 2030 – 2031 року.

Нова Зеландія оголосила про новий пакет військової допомоги вартістю 3,68 мільйона доларів.

Німеччина передала новий пакет військової допомоги, який включає систему ППО Patriot, перехоплювачі, артилерійські снаряди, дрони, військово-інженерні машини та інше обладнання.

Міжнародні зусилля

Група International Fund for Ukraine (IFU), яка об’єднує 9 країн (Велика Британія, Нідерланди, Австралія, Данія, Ісландія, Литва, Нова Зеландія, Норвегія, Швеція), заявила про розміщення нового контракту на закупівлю 120 тисяч 152 міліметрових артилерійських боєприпасів вартістю 300 мільйонів фунтів стерлінгів.

Умєров також висловив вдячність нашим партнерам.