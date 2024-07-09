На саміті оголосять про щось нове, – ексречник НАТО про відповідь на гібридні атаки Росії

Росія регулярно проводить гібридні атаки в країнах Заходу. Від Польщі та Німеччини до країн Балтії й Великої Британії.

Через це посадовець НАТО у відставці Джеймі Ши переконаний, що під час саміту НАТО стійкість Альянсу буде ключовим питанням. Про це він розповів в інтерв'ю 24 Каналу.

До теми Саміт без вступу до НАТО, але із 40 мільярдами щорічно: інтерв'ю з ексречником Альянсу Джеймі Ши

Які гібридні атаки проводить Росія

Наразі країна-агресорка перешкоджає сигналам GPS в Балтійському регіоні, здійснює диверсійні атаки, використовує нервово-паралітичні речовини для замахів у Великій Британії.

Також відбуваються "загадкові" пожежі в Польщі та Німеччині. Крім цього, росіяни надсилають нелегальних мігрантів через кордони.

"Існує багато способів, за допомогою яких Росія дестабілізує країни НАТО", – зазначив Джеймі Ши.

Альянс може висунути нові безпекові ініціативи

Посадовець НАТО у відставці вважає, що під час саміту країни Альянсу можуть висунути нову ініціативу щодо підводної інфраструктури.

Зокрема після нещодавніх атак на "Північний потік – 2" Альянс може оголосити про створення нового центру НАТО для захисту морської критично важливої інфраструктури.

До прикладу, до такої інфраструктури належать:

телекомунікаційні кабелі,

інтернет-кабелі,

трубопроводи в Балтійському морі,

кабелі, що з'єднують Естонію з Фінляндією.

Я думаю, що це стане чимось новим. Утім, акцент буде на підвищенні стійкості кіберзахисту, співпраці з ЄС у сфері цивільного захисту, намагання розв'язати проблему сигналів GPS, де Міжнародний союз електрозв'язку розкритикував Росію за втручання в цивільний повітряний рух шляхом перешкоджання сигналам GPS,

– вважає експосадовець.

Зазначимо, що 9 липня у Вашингтоні вже почався 75-й ювілейний саміт НАТО. Він триватиме до 11 липня 2024 року.