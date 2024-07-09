На саміті оголосять про щось нове, – ексречник НАТО про відповідь на гібридні атаки Росії
Росія регулярно проводить гібридні атаки в країнах Заходу. Від Польщі та Німеччини до країн Балтії й Великої Британії.
Через це посадовець НАТО у відставці Джеймі Ши переконаний, що під час саміту НАТО стійкість Альянсу буде ключовим питанням. Про це він розповів в інтерв'ю 24 Каналу.
До теми Саміт без вступу до НАТО, але із 40 мільярдами щорічно: інтерв'ю з ексречником Альянсу Джеймі Ши
Які гібридні атаки проводить Росія
Наразі країна-агресорка перешкоджає сигналам GPS в Балтійському регіоні, здійснює диверсійні атаки, використовує нервово-паралітичні речовини для замахів у Великій Британії.
Також відбуваються "загадкові" пожежі в Польщі та Німеччині. Крім цього, росіяни надсилають нелегальних мігрантів через кордони.
"Існує багато способів, за допомогою яких Росія дестабілізує країни НАТО", – зазначив Джеймі Ши.
Альянс може висунути нові безпекові ініціативи
Посадовець НАТО у відставці вважає, що під час саміту країни Альянсу можуть висунути нову ініціативу щодо підводної інфраструктури.
Зокрема після нещодавніх атак на "Північний потік – 2" Альянс може оголосити про створення нового центру НАТО для захисту морської критично важливої інфраструктури.
До прикладу, до такої інфраструктури належать:
- телекомунікаційні кабелі,
- інтернет-кабелі,
- трубопроводи в Балтійському морі,
- кабелі, що з'єднують Естонію з Фінляндією.
Я думаю, що це стане чимось новим. Утім, акцент буде на підвищенні стійкості кіберзахисту, співпраці з ЄС у сфері цивільного захисту, намагання розв'язати проблему сигналів GPS, де Міжнародний союз електрозв'язку розкритикував Росію за втручання в цивільний повітряний рух шляхом перешкоджання сигналам GPS,
– вважає експосадовець.
Зазначимо, що 9 липня у Вашингтоні вже почався 75-й ювілейний саміт НАТО. Він триватиме до 11 липня 2024 року.