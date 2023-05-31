Кулеба назвав три кроки до успіху саміту НАТО у Вільнюсі

Саміт НАТО має пройти у столиці Литви 11 – 12 липня, і Дмитро Кулеба переконаний, що його успіх залежить від готовності Альянсу робити кроки назустріч Україні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, на літньому саміті НАТО країни мають забезпечити гарантії безпеки для України перед вступом до Альянсу та зробити крок до членства України в ньому. Також він повідомив, що вже звернувся до 31 міністра закордонних справ перед неформальною зустріччю в Осло.

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Що Україна хоче отримати від саміту НАТО в Вільнюсі

Кулеба наголосив і на важливості посилення інституційних зв'язків та допомоги між Україною та НАТО. З цими трьома кроками успіху саміту він виступив перед 31 очільником зовнішньополітичних відомств країн НАТО, що ухвалюватимуть порядок денний саміту 31 травня та 1 червня. Неформальна зустріч міністрів проходить в Осло, столиці Норвегії.

Раніше Єнс Столтенберг, генсек НАТО, вже повідомляв, що на саміті ухвалять і розширення комплексного пакета допомоги Україні, і згідно з ним ЗСУ отримають нове озброєння.

Я очікую, що ми узгодимо багаторічну програму, в рамках якої ми будемо працювати над тим, як допомогти Україні перейти від стандартів, доктрин і обладнання радянської епохи до стандартів, доктрин і обладнання НАТО і стати повністю сумісними з НАТО,

– заявив він.

Та на швидкий вступ України до Альянсу сподіватися не варто. Україна подала заяву ще у вересні 2022 року, та Столтенберг вважає, що говорити про приєднання до НАТО безглуздо, якщо Київ не виграє війну проти Росії.

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