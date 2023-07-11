Ніколи і нікому не треба озиратись на Москву, – Зеленський потужно виступив у Вільнюсі

Володимир Зеленський виступив перед багатолюдним мітингом за Україну в НАТО у Вільнюсі. Передусім він подякував Литві та її громадянам за допомогу, яку вони нам надають.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна та Литва вже союзники. І Київ захистить свободу Литви, як зараз захищає свою. Про це пише 24 Канал.

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Зеленський виступив у Вільнюсі

Перед своїм виступом Зеленський викрикнув "Слава Україні", на що натовп викрикнув "Героям Слава". Президент пожартував, що фактично "як вдома".

Він подякував усім, хто перебуває на площі та міжнародним партнерам. А особливо Литві, яка всіма силами підтримує Україну у війні й просуває її вступ до НАТО.

Тут, у Вільнюсі, ми бачимо прогрес Європи. Тут люди знають, що таке безпека і як її досягти. І знають, що безпека – це разом з Україною. Я вдячний тобі, Вільнюсе, і усім литовським містам і громадам за кожен заклик на підтримку України, за прихисток для наших людей, які тут, у вас вдома, в Литві врятувались від бойових дій,

– сказав президент.

Окремо президент висловив вдячність президенту Литви Ґітанасу Науседі, який завжди допомагає Україні та надає важливу оборонну підтримку.

Дякую вам за чітку позицію щодо запрошення Україну в НАТО. Українські прапори на литовських вулицях однозначно доводять, що ми вже точно союзники. І Україна захистить і свою, і вашу свободу,

– сказав президент.

Також під час свого виступу президент підняв бойовий прапор з Бахмута. Він зазначив, що хоч стяг і пробитий кулями, але живий, гордий та вільний. І це означає, що кожен прапор націй Європи буде живим, гордим та вільним.

Глава держави зазначив, що в руїнах Бахмута та на полях інших битв в Україні залишаться розбитими російські загарбницькі амбіції.

Сьогодні я поїхав в дорогу сюди з вірою у рішення, з вірою у партнерів, з вірою у сильне НАТО. У НАТО, яке не сумнівається, не втрачає час і не озирається на будь-якого агресора… І я хотів би, щоб ця віра стала впевненістю – впевненістю у рішеннях, на які ми заслуговуємо – всі ми заслуговуємо, і яких очікує кожен наш воїн, кожен наш громадянин, кожна наша мати, кожна наша дитина. І хіба це – завелике бажання? НАТО дасть Україні безпеку. Україна зробить Альянс сильніше,

– наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що "ніколи й нікому не треба озиратись на Москву".

Президент виступив у Вільнюсі: фото 24 Каналу