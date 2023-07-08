“Внутрішньонатівська революція”: Литва зробила гучну заяву щодо України напередодні саміту НАТО

Україна продовжує боротися за членство в Північноатлантичному альянсі, попри те, що Сполучені Штати не погоджуються на пришвидшену процедуру прийняття. Попри це, на стороні України позиція країни-господарки Вільнюського саміту.

Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Юрій Подорожній. Він переконаний, що Україна та Литва до останнього боротимуться за те, щоб Сполучені Штати підтримали наше членство в Альянсі.

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Як Україна бореться за членство в НАТО

Здавалося б, що ключові країни вже заявили, що Україна не отримає запрошення на цьому саміті. Проти цього виступають Німеччина та Сполучені Штати, хоча Франція та Британія готові підтримати нашу країну.

Але Володимир Зеленський напередодні саміту їде в турне по країнах НАТО. Завдяки цим візитам Україна виборола голоси Туреччини та Болгарії на підтримку свого членства в Альянсі.

Станом на 8 липня 23 з 31 країни Альянсу вже підтримали в тій чи іншій формі запрошення України до НАТО.

Публічним початком цієї боротьби можна вважати заяву Зеленського про те, що без дієвих рішень щодо України його на Вільнюському саміті не буде.

"Це було проявом дипломатичного тиску на наших партнерів. Лише уявіть собі, як би виглядав Вільнюський саміт за відсутності України. Уявіть, як радісно б сприйняли цю інформацію в Росії та близьких їй країнах!", – наголосив Подорожній.

Втім, політтехнолог впевнений, що президент України таки поїде у Вільнюс і буде до останнього намагатися переламати позицію Джозефа Байдена.

Як може вплинути на саміт позиція Литви

На те, що дискусії у Вільнюсі будуть справді гострими, вказує також позиція президента Литви Гітанаса Науседи. 7 листопада він публічно заявив, що Литва, як учасниця Альянсу, залишає за собою право ветувати підсумкову резолюцію, якщо вона не відповідатиме її інтересам.

Варто нагадати, що Науседа відвідував Україну ще в січні. Саме з його візиту, на думку Подорожнього, почалося обговорення можливого прийняття України до Альянсу. І всього за пів року Україна вже має підтримку 23 країн-членів. Це дійсно колосальна робота, за яку не можливо не подякувати господарці саміту.

Якщо Литва піде на ветування резолюції, це буде справжня внутрішньонатівська революція! Адже залишити саміт без спільного документу країни-члени просто не мають права. Він буде абсолютно безглуздим, якщо на ньому союзники не прийдуть до консенсусу,

– переконаний політтехнолог.

Юрій Подорожній про ситуацію напередодні саміту НАТО: дивіться відео

Що відбуватиметься на саміті НАТО у Вільнюсі