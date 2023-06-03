Якщо не буде сигналу про наш вступ, нема причин там перебувати, – Зеленський про саміт НАТО

Україна очікує від саміту НАТО у Вільнюсі "реального сигналу" про подальше партнерство. Володимир Зеленський заявив, що дехто в НАТО не бажає приймати Україну через страх перед Росією.

Водночас український лідер сказав, що тиск на Альянс зростає, і він вимагає від України конкретних гарантій безпеки і шляху до членства.

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Зеленський сказав, що не очікує, що Україна вступить до НАТО, поки тривають бойові дії, але хоче отримати обіцянку, що її приймуть після війни.

Якщо нам не дадуть сигнал у Вільнюсі, я вважаю, що Україні немає сенсу бути на цьому саміті,

– наголосив він.

На запитання, чи думає український лідер, що такий сигнал буде, він відповів: "Я не знаю. Чесно кажучи, не знаю".

А як щодо зброї

Зеленський сказав, що він вдячний західним країнам за постачання систем озброєння, але поставки повинні бути швидшими і в більшій кількості, оскільки затримки коштують життів.

Зокрема, за його словами, Україна потребує більше ракетних батарей Patriot, які складаються з:

декількох пускових установок,

потужного радара,

станції управління та іншого допоміжного обладнання, для захисту своїх міст і військ на передовій.

Зараз Україна має щонайменше дві батареї Patriot, але Зеленський заявив, що хотів би мати їх 50, оскільки це єдина система, здатна перехоплювати деякі російські ракети.

Шанси України на вступ до НАТО

Після початку повномасштабної війни щоразу, коментуючи питання вступу України до НАТО, генсек Альянсу Єнс Столтенберг наголошував, що перш за все державі слід здобути перемогу. Водночас він зазначив – усі члени блоку погоджуються – майбутнє України в НАТО.

Зауважимо, що в липні у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО, куди вирушить і Зеленський. Коментуючи майбутню зустріч, президент зазначав: "Щотижня додаємо змісту для України від саміту у Вільнюсі. Ми робимо все, щоб рішення на саміті для нас було таким, яке спрацює".