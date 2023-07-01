Україна повинна показати результат на полі бою до саміту НАТО, – Зеленський

Напередодні саміту НАТО у Вільнюсі наша держава повинна показати результати на фронті. Однак президент Володимир Зеленський наголосив, що кожен метр дається ціною життя українських воїнів.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю іноземним ЗМІ. Володимир Зеленський також відзначив, що плани наступальних дій українських військ за останні місяці сповільнилися, однак цьому є логічна причина.

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Як пришвидшити український наступ

Володимир Зеленський пояснив, що деякі процеси за минулі місяці сповільнили проливні дощі, які ускладнювали або й унеможливлювали ефективні наступальні дії. Однак глава держави закликав продовжувати збройну нашої держави і навів приклад з Харківської та Херсонської наступальних операцій.

Цієї осені ми почали контрнаступ і нам потрібен був результат. Ми розраховували на певні речі, але артилерія прибула із запізненням,

– наголосив Зеленський.

Президент пояснив, що швидкі процеси не завжди безпечні. Як конкретний приклад глава держави навів, що якщо буде вибір між тим, щоб досягти певних цілей за 2 місяці, але тоді загине більше людей і між тим, аби досягти цього за 3 місяці з меншими втратами, то обере другий варіант, оскільки люди є головною цінністю.

"Путіну загрожує більше, ніж мені"

Після заколоту Пригожина у Росії, Володимир Зеленський оцінив становище російського диктатора Путіна. За словами глави держави, очільнику Кремля загрожує значно більше ніж йому.

Мене хочуть вбити тільки в Росії, а його хоче вбити весь світ,

– зазначив президент.

Чого Україна прагне від НАТО

Саміт НАТО у Вільнюсі розпочнеться 11 липня. Україна очікує, що лідери Альянсу зроблять конкретні кроки на зустріч нашій держави й нашому прагненні стати частиною НАТО. Україна подала заявку на членство в НАТО ще 30 вересня 2022 року.

Напередодні Володимир Зеленський наголосив, що наша держава розуміє, що під час повномасштабної війни ми не можемо стати частиною НАТО, однак на саміті Альянсу у Вільнюсі Україна потребує чітких сигналів від партнерів. Тобто окреслення майбутнього нашої країни – що Україна після перемоги буде членом НАТО.

За словами президента, це справедливий сигнал, якого очікує Україна. Крім того, наша держава прагне на саміті НАТО отримати гарантії безпеки. Але не ті, які б замінили наш вступ до Альянсу. А ті, які б були актуальними для нас на той час, поки Україна не стала його членом.