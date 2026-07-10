Здобутки саміту: про що вдалося домовитися?

Початок саміту відбувся на тлі жорстокої атаки Росії на українські міста напередодні. Тоді представники української влади виступили із заявами про необхідність посилення протиповітряної оборони України та надання ракет-перехоплювачів до систем Patriot. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Протягом двох днів президент Володимир Зеленський провів низку важливих зустрічей. На них обговорювали фінансування українських оборонних технологій та підготовку нових угод за програмою безпекової допомоги. Також відбувалися двосторонні зустрічі з керівниками Канади, Нідерландів, Фінляндії, Норвегії та Німеччини щодо постачання додаткових ракет до систем Patriot.

За даними Міноборони, Україні вдалося домовитися з партнерами, зокрема про 80 мільярдів доларів на оборону, 306 мільйонів доларів на ракети для Patriot, україно-німецьке виробництво дронів-ракет та нові оборонні угоди.

Вагомим кроком стало посилення ролі України, не лише як отримувача міжнародної підтримки, а й сильного партнера, який готовий ділитися своєю технологічною експертизою у сфері протиповітряної оборони та робити свій внесок у систему безпеки Альянсу. Це підкріплюється підписанням угод з Нідерландами, Естонією та Данією у форматі Drone Deal під час саміту.

Це вже дев'ята така угода для України, і важливо, що все більше партнерів приєднується до такого формату, зокрема триває процес перемовин ще з близько 20-ма країнами.

Також військово-технічна співпраця дедалі більше переходить від моделі прямої допомоги. Наміри США передати Україні ліцензії та технології для виробництва ракет до ЗРК Patriot та публічне схвалення президентом США Дональдом Трампом заступника керівника Офісу Gрезидента Павла Паліси відображають ширшу тенденцію. На тлі успіхів Сил оборони та розвитку військових технологій українська сторона дедалі частіше розглядається як повноцінний партнер у розвитку оборонних спроможностей, що володіє унікальним досвідом ведення сучасної війни.

Що це означає для України?

Для України укладені угоди, зокрема між країнами-членами НАТО, мають стратегічне значення, оскільки це посилить роботу Сил оборони. За словами Pеленського, найближчим часом Україна отримає новий пакет допомоги, який міститиме додаткові ракети PAC-3 для Patriot.

За підсумками зустрічі між президентами України та США можна говорити про важливий акцент на посиленні ППО та новий етап у дипломатичних відносинах, де публічна демонстрація взаєморозуміння поєднується з пошуком інструментів для завершення війни.

Примітно, що США трактують українські "далекобійні санкції" у вигляді ударів по російським НПЗ як вагомий фактор сили та тиску, що у поєднанні з дипломатичними важелями впливу є суттєвим аргументом у переговорному процесі між Україною та Росією.