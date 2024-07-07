Питання в спільних цінностях: чи несе реальну загрозу саміт ШОС

В Казахстані 3-4 липня відбулось засідання Ради глав країн-членів Шанхайської організації співробітництва. Білорусь доєдналася до ШОС. Тепер в складі цього альянсу 10 країн: Індія, Іран, Казахстан, Киргистан, Китай, Пакистан, Росія, Білорусь, Таджикистан, Узбекистан.

Американський політолог Раміз Юнус озвучив думку 24 Каналу, що Китай та Захід ділять великі гроші та окреслюють території світу, а для цього їм треба створювати альянси. Однак, на його думку, якщо ЄС вже став серйозною політичною структурою з багатьма напрацюваннями, то ні БРІКС, ні ШОС – зробити це не вдалося. Юнус прогнозує, що найближчим часом цього й не станеться.

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Країн ШОС об’єднує різне ставлення до них в ЄС

На думку Юнуса, країни, до яких по-різному ставляться в Європейському Союзі, намагаються шукати друзів в іншому місці. Не випадково на засідання ШОС був запрошений президент Азербайджану, він підписав документ про стратегічне партнерство з Китаєм, це друга країна Південного Кавказу після Грузії, яка це зробила.

"Це партнерство свідчить про те, що все, що буде націлене проти Азербайджану – Китай блокуватиме. Другий документ був між Туреччиною, Азербайджаном і Пакистаном, це в противагу тому, що робить Вірменія з Францією й Індією. Індія головний ворог Пакистану, значить, якщо він на боці Азербайджану й Туреччини, то Індія буде на боці Вірменії. А Індія конкурент Китаю", – озвучив Юнус.

ШОС має більше переваг, ніж БРІКС

На думку політолога, з погляду на географію, ШОС набагато цікавіша, ніж БРІКС. Він зауважив, що ті країни, які не довіряють Заходу чи в них є певні проблеми з ним, стараються об’єднатися. Першу роль і в БРІКС, і в ШОС буде відігравати Китай.

"Щодо Білорусі, вона не відіграє серйозної ролі на політичній мапі, бо після початку повномасштабної війни вона багато в чому залежить від Кремля. Тому Лукашенко намагається приєднатися в ШОС, його туди з радістю приймають, бо все те, що негативно для Європи – буде мати лояльне відношення з боку Китаю", – розповів Юнус.

Успішний альянс – це спільні цінності країн

Американський політолог вважає, що і БРІКС, і ШОС програють ЄС, адже Європейський Союз за роки свого існування став потужною структурою.

БРІКСу вже стільки років, а досягнень немає, а от ЄС став політичною структурою, держави вступають туди, там з'явилась велика кількість напрацювань. Чи є це в альянсах Китаю? Ні, бо це можливо тоді, коли країн об'єднують спільні цінності, як в ЄС,

– підсумував Юнус.