Імідж Путіна в Азії дуже постраждав: політолог-міжнародник назвав помилку диктатора

4 липня віртуально відбувся саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС). На ній Владімір Путін очікував отримати потужну підтримку від азійських лідерів. Натомість вони лише розчарувались у слабкості російського диктатора.

Побачивши, що, здавалося б, "непохитну" владу Путіна в Росії можна було скинути буквально за день, азійські лідери почали сприймати диктатора зовсім інакше. Про це 24 Каналу розповів політолог-міжнародник Руслан Осипенко.

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Слабкість Путіна побачили й азійські лідери

Під час саміту Владімір Путін довго виправдовувався за війну Росії проти України. Крім того, він дякував партнерам за скоординовану позицію під час заколоту Євгенія Пригожина. Хоча навіть коли Путін дзвонив до президента Казахстану, той відповів, що це внутрішні справи Росії.

Імідж Путіна (після заколоту – 24 Канал) надзвичайно сильно постраждав. Азійські лідери ніколи не скажуть цього, але вони зробили висновки, що персоналістська влада в Росії, яка вважалася непохитною, насправді нічого з себе не представляє. Її за день можна було захопити,

– зазначив Руслан Осипенко.

Стало зрозуміло, що Путін не контролює своїх силовиків. Навіть росгвардія, яку він створював для боротьби, зокрема проти силовиків, просто розбігалася з блокпостів. Хоча це наближена до президента сила, яка особисто його і мала захищати.

"Другий показовий факт, що розділилося російське суспільство. Подивіться, як зустрічали й проводжали вагнерівців у Ростові. Є поділ у суспільстві та розчарування в еліт, що лідер виявився слабким і вже не керує нічим в Росії", – зауважив політолог.

Це побачили й члени ШОС, розуміючи, що повністю контролювати Росію Владімір Путін вже не може. Принаймні так, як це було до початку повномасштабного вторгнення.

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Азія залежна від Китаю, тому слухає Росію

Владімір Путін частину свого виступу присвятив і війні в Україні. Він використовував звичні наративи, мовляв, війна все одно була неминучою, та й узагалі у всьому винен Захід.

Азійським лідерам це нецікаво слухати, але вони розуміють, що Китай розділяє з Росією головну тезу – боротьба "гегемонією" Сполучених Штатів. Зокрема, нерозширення блоку НАТО як силового елементу цієї "гегемонії",

– підкреслив Осипенко.

Тож до того часу, поки Китай розділяє з Росією наміри – усі слухатимуть, що каже Путін. Адже всі азійські країни, не враховуючи Індію, дуже залежні від китайських інвестицій та китайської підтримки.

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