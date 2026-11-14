На зустрічі Трампа, Сі та Путіна Україну обговорювати не будуть

У четвер, 19 листопада, Дональд Трамп проведе переговори з Володимиром Путіним та Сі Цзіньпіном на саміті в Китаї. У Вашингтоні планують зосередитися на контролі над ядерною зброєю.

Водночас сторони не підніматимуть питання російсько-української війни. Про це повідомляє Reuters.

Про що говоритимуть у Китаї?

Під час саміту АТЕС у Шеньчжені можуть пройти перші в історії тристоронні переговори між очільниками Сполучених Штатів, Росії та Китаю. Прессекретарка Білого дому Олівія Уейлс зазначила, що зустріч запланована на четвер, 19 листопада.

Вона зазначила, що Дональд Трамп планує порушити питання зменшення нуклеарних арсеналів. Американський президент вважає поширення ядерної зброї небезпечним. Водночас Москва та Пекін наразі офіційно не підтвердили узгодження цієї зустрічі.

Високопосадовець адміністрації Трампа у розмові розповів, що у Вашингтоні не мають ілюзій щодо швидких результатів у ядерній сфері.

Для Китаю це непроста тема, але ми вважаємо, що Пекіну пора, так би мовити, сісти за дорослий стіл і почати серйозну розмову про серйозні речі. Ми сподіваємося, що це стане початком діалогу, який у майбутньому може виявитися продуктивним,

– чиновник.

Представник адміністрації додав, що Трамп має намір обговорити війну з Іраном. Натомість порушувати тему російсько-української війни президент США не планує. Також в плани американського лідера не входить зустріч із Путіним тет-а-тет.

Останнім часом у нас було багато контактів із російською стороною, але Китай у цей процес не залучений, тому обговорювати тут тему України було б недоречно,

– розповів представник адміністрації США.

Зазначимо, що раніше у Кремлі заявили про підготовку до переговорів лідерів. Росія намагалась подати потенційні контакти як визнання власної суб'єктності та готовність США домовлятися про нові умови світової безпеки.

Водночас у ЗМІ зазначали, що цей саміт під питанням через серйозні розбіжності в інтересах учасників. Зокрема, видання The Wall Street Journal писало про суттєві суперечності між командами щодо форматів розмов, протоколу та фінальних комюніке.