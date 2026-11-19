У китайському Шеньчжені 18–19 листопада проходить саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), на полях якого відбулася тристороння зустріч президента США Дональда Трампа, лідера Китаю Сі Цзіньпіна та російського диктатора Володимира Путіна.

Вибір міста для проведення заходу має не лише економічне, а й особисте символічне значення для китайського лідера. Про це пише Reuters.

Чому Китай обрав саме Шеньчжень?

Як зазначає Reuters, для Шеньчженя проведення саміту АТЕС стало своєрідним дипломатичним дебютом. Ще у 1980 році місто було малорозвиненим поселенням, однак тодішній лідер КНР Ден Сяопін оголосив його однією з перших спеціальних економічних зон Китаю.

За кілька десятиліть Шеньчжень перетворився на один із головних технологічних центрів країни, який часто називають китайською "Кремнієвою долиною". Тут розташовані штаб-квартири великих компаній, зокрема BYD, Huawei та Tencent. У місті також активно розвивають безпілотний транспорт і доставку товарів за допомогою дронів.

Старший аналітик Economist Intelligence Unit Чим Лі пояснив, що вибір Шеньчженя має як внутрішнє, так і міжнародне значення. Зокрема, місто входить до регіону Великої затоки разом із Гонконгом і Макао, який Пекін прагне перетворити на глобальний центр інновацій.

Проведення міжнародного заходу дає Китаю можливість продемонструвати власні економічні та технологічні досягнення, а також стійкість міста до геополітичної нестабільності.

Який особистий зв'язок Сі Цзіньпіна із місцем переговорів?

Водночас місце проведення тристоронньої зустрічі має особливе значення і для родини Сі Цзіньпіна. За даними Bloomberg, переговори Трампа, Путіна та Сі відбувалися на курортній віллі Кайлі Юйлінь. Свого часу там проходив реабілітацію після боротьби з раком батько нинішнього китайського лідера Сі Чжунсюнь. Згодом він прожив у Шеньчжені понад десять років.



Архівні світлини Сі Цзіньпіна з батьком під час візиту до Гуандуну / Joseph Torigan

У 2006 році ця сама вілла приймала колишнього лідера Північної Кореї Кім Чен Іра під час його неофіційного візиту.

Під час виступу на саміті Сі Цзіньпін також згадав, що вперше приїхав до Шеньчженя у 1978 році. Тоді, за його словами, місто було "не більше ніж рибальським селом". Водночас китайський лідер не згадав, що на той час його батько очолював провінцію Гуандун, до складу якої входить Шеньчжень.

Чому лідери АТЕС позували в червоно-синіх шарфах?

Окрему увагу привернули аксесуари, у яких світові лідери позували під час традиційного спільного фотографування на саміті АТЕС.

Учасники заходу одягнули спеціально виготовлені червоно-сині шовкові шарфи з китайського міста Ханчжоу. Місцева влада пояснила, що таким чином хотіла продемонструвати культурні та творчі здобутки регіону на міжнародній арені.

Напередодні саміту АТЕС у Шеньчжені особливу увагу привернула участь у ньому Володимира Путіна. Російський диктатор прагне використати зустріч із Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном, щоб продемонструвати, що Росія не перебуває в міжнародній ізоляції та залишається учасником глобальних політичних процесів.