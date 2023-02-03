Погані новини для Росії та підтримка формули миру: як минув саміт Україна – ЄС
Низка перемог для України та погані новини для агресора. Саме так можна окреслити ключові підсумки саміту Україна – ЄС, що відбувся у Києві 3 лютого.
Сам президент Володимир Зеленський заявив, що саміт був змістовним і результативним і це наочно доводить, що українців та всіх європейців Росії не вдасться зламати. Про те, як минув саміт та які рішення на ньому ухвалили – читайте у матеріалі 24 Каналу.
Важливо Україна вперше документально зафіксувала свій намір вступити в ЄС
Ключові підсумки саміту Україна – ЄС
Напевно, слід почати з найголовнішої заяви, на яку дуже чекали українці. На офіційному рівні підтвердили, що майбутнє України – в ЄС. Звісно, формулювання могли б бути чіткішими, але головний меседж підтверджений на найвищому рівні Євросоюзу.
Серед інших заяв можна згадати:
- будь-які спроби анексії території України ніколи не будуть визнані;
- надання гуманітарної допомоги триватиме;
- Україна та ЄС проведуть спільну роботу для притягнення Росії до відповідальності за злочини;
- санкційний тиск на Росію триватиме;
- ЄС закликає Іран припинити військову підтримку Росії;
- ЄС підтримує ініціативу України про справедливий мир;
- Україна отримає 3,6 мільярда військової допомоги у межах Європейського фонду миру. Також буде запущено місію для навчання 30 тисяч військових;
- ЄС підтримуватиме Україну в галузі кібербезпеки;
- для підтримки відновлення України активізують роботу з використання заморожених російських активів.
Підсумки саміту Україна – ЄС / Фото Офісу Президента
Як саміт прокоментував Зеленський
Глава держави зазначив, що за останній рік Україна та вся Європа стали міцнішими, а інтеграція нашої країни до ЄС незворотна й має повну підтримку європейців.
Цьогоріч ми можемо ще прискорити відповідні важливі інтеграційні процеси. Фактично саме цьому присвячена наша сьогоднішня зустріч. Хочу відзначити, що попри повномасштабну війну прогрес в імплементації Угоди про асоціацію є очевидним. На сьогодні виконано 72% наших зобов'язань за угодою. Також на саміті ми представили прогрес у реалізації рекомендацій Єврокомісії,
– повідомив Володимир Зеленський.
Він висловив подяку друзям України:
- президенту Євроради Шарлю Мішелю,
- президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн,
- віце-президенту Єврокомісії Жозепу Боррелю.
Зеленський подякував представникам Єврокомісії / Фото Офісу Президента
Зеленський подякував їм за особисте лідерство як у підтримці України на шляху до членства у Євросоюзі, так і в зміцненні єдності серед держав Європи заради припинення російської агресії та захисту спільних європейських цінностей.
Він зазначив, що вперше у двосторонньому документі – Спільній заяві за підсумками саміту – зафіксовані наміри України якнайшвидше почати переговори про вступ до ЄС.
Ми вже почали роботу над підготовкою до цих переговорів. І очікуємо на відповідні рішення Єврокомісії та Європейської ради. Мета – почати переговори вже цього року. Я сказав би, що це не просто мета – це ціль,
– наголосив президент.
За його словами, одним із важливих здобутків саміту став прогрес у питанні інтеграції України до внутрішнього ринку Євросоюзу.
"Ми схвалили план пріоритетних дій на 2023 – 2024 роки. Його реалізація зробить Україну де-факто членом Євросоюзу на рівні секторів економіки: промисловість, аграрний сектор, енергетика, цифрові послуги, транспорт, фінансова сфера, митниця", – зазначив глава держави.
Додамо, що Євросоюз визнав значні зусилля, які Україна продемонструвала протягом останніх місяців у досягненні цілей, що лежать в основі її статусу кандидата, а також привітав реформаторські зусилля України.
Що відомо про саміт Україна – ЄС: головне
- 3 лютого у Києві відбувся саміт Україна – ЄС, на який приїхала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, голова Європейської ради Шарль Мішель та інші дипломати.
- Євросоюз погодився надати Україні проміжну оцінку виконання нею семи критеріїв, отриманих зі статусом кандидата. Цей крок Брюсселя має пришвидшити переговори з Україною про вступ у ЄС.