Погані новини для Росії та підтримка формули миру: як минув саміт Україна – ЄС

Низка перемог для України та погані новини для агресора. Саме так можна окреслити ключові підсумки саміту Україна – ЄС, що відбувся у Києві 3 лютого.

Сам президент Володимир Зеленський заявив, що саміт був змістовним і результативним і це наочно доводить, що українців та всіх європейців Росії не вдасться зламати. Про те, як минув саміт та які рішення на ньому ухвалили – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Ключові підсумки саміту Україна – ЄС

Напевно, слід почати з найголовнішої заяви, на яку дуже чекали українці. На офіційному рівні підтвердили, що майбутнє України – в ЄС. Звісно, формулювання могли б бути чіткішими, але головний меседж підтверджений на найвищому рівні Євросоюзу.

Серед інших заяв можна згадати:

будь-які спроби анексії території України ніколи не будуть визнані;

надання гуманітарної допомоги триватиме;

Україна та ЄС проведуть спільну роботу для притягнення Росії до відповідальності за злочини;

санкційний тиск на Росію триватиме;

ЄС закликає Іран припинити військову підтримку Росії;

ЄС підтримує ініціативу України про справедливий мир;

Україна отримає 3,6 мільярда військової допомоги у межах Європейського фонду миру. Також буде запущено місію для навчання 30 тисяч військових;

ЄС підтримуватиме Україну в галузі кібербезпеки;

для підтримки відновлення України активізують роботу з використання заморожених російських активів.



Підсумки саміту Україна – ЄС / Фото Офісу Президента

Як саміт прокоментував Зеленський

Глава держави зазначив, що за останній рік Україна та вся Європа стали міцнішими, а інтеграція нашої країни до ЄС незворотна й має повну підтримку європейців.

Цьогоріч ми можемо ще прискорити відповідні важливі інтеграційні процеси. Фактично саме цьому присвячена наша сьогоднішня зустріч. Хочу відзначити, що попри повномасштабну війну прогрес в імплементації Угоди про асоціацію є очевидним. На сьогодні виконано 72% наших зобов'язань за угодою. Також на саміті ми представили прогрес у реалізації рекомендацій Єврокомісії,

– повідомив Володимир Зеленський.

Він висловив подяку друзям України:

президенту Євроради Шарлю Мішелю,

президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн,

віце-президенту Єврокомісії Жозепу Боррелю.



Зеленський подякував представникам Єврокомісії / Фото Офісу Президента

Зеленський подякував їм за особисте лідерство як у підтримці України на шляху до членства у Євросоюзі, так і в зміцненні єдності серед держав Європи заради припинення російської агресії та захисту спільних європейських цінностей.

Він зазначив, що вперше у двосторонньому документі – Спільній заяві за підсумками саміту – зафіксовані наміри України якнайшвидше почати переговори про вступ до ЄС.

Ми вже почали роботу над підготовкою до цих переговорів. І очікуємо на відповідні рішення Єврокомісії та Європейської ради. Мета – почати переговори вже цього року. Я сказав би, що це не просто мета – це ціль,

– наголосив президент.

За його словами, одним із важливих здобутків саміту став прогрес у питанні інтеграції України до внутрішнього ринку Євросоюзу.

"Ми схвалили план пріоритетних дій на 2023 – 2024 роки. Його реалізація зробить Україну де-факто членом Євросоюзу на рівні секторів економіки: промисловість, аграрний сектор, енергетика, цифрові послуги, транспорт, фінансова сфера, митниця", – зазначив глава держави.

Додамо, що Євросоюз визнав значні зусилля, які Україна продемонструвала протягом останніх місяців у досягненні цілей, що лежать в основі її статусу кандидата, а також привітав реформаторські зусилля України.

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