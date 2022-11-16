Знову зганьбився: Лавров втік з саміту G20 перед масованими ударами по Україні

Лавров покинув саміт, ймовірно, щоб уникнути неприємних запитань від Заходу. Зустрітися з Сергієм Лавровим на саміті погодилися лише глава МЗС КНР, генсек ООН та індійський посол.

За інформацією російських ЗМІ, всю заплановану роботу на саміті представник Росії завершив і його ранній відліт аж ніяк не пов'язаний з бойкотом, який йому оголосила Велика Британія та ще низка країн. Російський політик поїхав додому перед масованим ракетним обстрілом України, пише 24 канал.

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Путін злякався, а Лавров ганебно втік

Представник Росії виступив на засіданні з продовольчої та енергетичної безпеки та засіданні, присвяченому охороні здоров'я. Після цього Лавров втік з саміту Великої двадцятки на індонезійському острові Балі до його закінчення та офіційного ухвалення підсумкової декларації.

Спочатку передбачалося, що делегацію Росії на ньому очолюватиме особисто російський диктатор, проте той злякався зневажливого ставлення до себе з боку лідерів цивілізованих країн, і, щоб уникнути такої ганьби, відправив замість себе Лаврова.

Лавров на полях саміту G20 звинуватив Україну у "зриві" мирних переговорів. Прихвостень Владіміра Путіна переконаний, що Київ нібито затягує вирішення "конфлікту".

Ймовірно, після холодного прийому з боку країн-учасниць G20, Лавров вирішив уникнути питань і звинувачень у зв’язку з новими воєнними злочинами кремлівського режиму.

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