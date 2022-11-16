Знову зганьбився: Лавров втік з саміту G20 перед масованими ударами по Україні
Лавров покинув саміт, ймовірно, щоб уникнути неприємних запитань від Заходу. Зустрітися з Сергієм Лавровим на саміті погодилися лише глава МЗС КНР, генсек ООН та індійський посол.
За інформацією російських ЗМІ, всю заплановану роботу на саміті представник Росії завершив і його ранній відліт аж ніяк не пов'язаний з бойкотом, який йому оголосила Велика Британія та ще низка країн. Російський політик поїхав додому перед масованим ракетним обстрілом України, пише 24 канал.
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Путін злякався, а Лавров ганебно втік
Представник Росії виступив на засіданні з продовольчої та енергетичної безпеки та засіданні, присвяченому охороні здоров'я. Після цього Лавров втік з саміту Великої двадцятки на індонезійському острові Балі до його закінчення та офіційного ухвалення підсумкової декларації.
Спочатку передбачалося, що делегацію Росії на ньому очолюватиме особисто російський диктатор, проте той злякався зневажливого ставлення до себе з боку лідерів цивілізованих країн, і, щоб уникнути такої ганьби, відправив замість себе Лаврова.
Ймовірно, після холодного прийому з боку країн-учасниць G20, Лавров вирішив уникнути питань і звинувачень у зв’язку з новими воєнними злочинами кремлівського режиму.
Саміт Великої двадцятки: що відомо
- 16 листопада лідери країн Великої двадцятки виступили з заявою, в якій наголосили, що вони "рішуче засуджують" агресію Росії проти України. У декларації йдеться, що були "інші погляди та різні оцінки ситуації та санкцій". Лідери країн заявили, що загроза застосування ядерної зброї неприпустима, також країни повинні дотримуватись Міжнародного права.
- На саміті в Індонезії виступив онлайн і президент Володимир Зеленський. Він виголосив промову, під час якої запропонував формулу миру, а також підкреслив, що жодного "Мінська-3" не буде.
- Натомість представник Росії Лавров пожалівся на Зеленського. Він звинуватив Президента України у зриві "мирних переговорів" та затягуванні конфлікту.
- Зазначимо також, що після промови Зеленського росіяни написали у мережі чимало недолугих та кумедних коментарів, у яких жалілися та нарікали на свою державу.
- Також на саміті прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак представив свої 5 кроків щодо зменшення впливу Росії.
- До допомоги Україні закликав і лідер Франції. Він зустрівся з Сі Цзіньпіном та закликав його об'єднати зусилля навколо України.
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