Є два сценарії: як ЄС може приборкати Орбана в питанні України
Уже 14–15 грудня відбудеться саміт ЄС, на якому, зокрема, розглядатимуть питання макрофінансової допомоги для України на 50 мільярдів євро впродовж 2024–2027 років. Однак Угорщина погрожує заблокувати це рішення.
Політолог Ігор Рейтерович сказав 24 Каналу, що існують два сценарії виходу із ситуації. Але європейські чиновники не дуже хочуть про них говорити, намагаючись придумати щось іще.
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"Є сподівання, що все ж таки тиск за допомогою грошей, які має отримати Угорщина, виявиться визначальним і Віктор Орбан в останній момент здасть назад", – зазначив Рейтерович.
Чи зможе ЄС приборкати Угорщину: дивіться відео 24 КаналуЗверніть увагу! Єврокомісія готова розморозити 10 мільярдів євро для Угорщини. Ці кошти раніше заблокували через проблеми з верховенством права в країні.
Про які сценарії йдеться
Перший сценарій передбачає двосторонні угоди про виділення коштів Україні або розбиття суми на дрібніші транші – не до 2027 року, а на менший період.
Але тут є мінус, тому що тоді втрачається стратегічне планування,
– зауважив Рейтерович.
Другий сценарій полягає в позбавленні Угорщини права голосувати за якісь рішення через невідповідність цінностям і принципам ЄС. Дарма що цей механізм ідеальний для приборкання Будапешта, але він ризикований для внутрішньоєвропейської єдності.
Угорщина перешкоджає ЄС допомагати Україні: останні новини
- Будапешт заблокував транш від Європейського миротворчого фонду на 500 мільйонів євро для України. Міністр закордонних справ Петер Сіярто вимагав гарантій, що Київ зупинить статус міжнародного спонсора війни для OTP Bank та інших угорських фірм.
- Щоб Угорщина не змогла заблокувати макрофінансову допомогу Україні на 50 мільярдів євро, країни ЄС готують альтернативне рішення. Єврокомісар Йоганнес Ган вважає, що рішення можна ухвалити лише за участі 26 країн-членів.
- Крім того, очільник Європейської ради Шарль Мішель зустрівся з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном в Будапешті. Політики провели консультації в межах підготовки до грудневого саміту, зокрема щодо України.