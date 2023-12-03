Є два сценарії: як ЄС може приборкати Орбана в питанні України

Уже 14–15 грудня відбудеться саміт ЄС, на якому, зокрема, розглядатимуть питання макрофінансової допомоги для України на 50 мільярдів євро впродовж 2024–2027 років. Однак Угорщина погрожує заблокувати це рішення.

Політолог Ігор Рейтерович сказав 24 Каналу, що існують два сценарії виходу із ситуації. Але європейські чиновники не дуже хочуть про них говорити, намагаючись придумати щось іще.

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"Є сподівання, що все ж таки тиск за допомогою грошей, які має отримати Угорщина, виявиться визначальним і Віктор Орбан в останній момент здасть назад", – зазначив Рейтерович.

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Про які сценарії йдеться

Єврокомісія готова розморозитидля Угорщини. Ці кошти раніше заблокували через проблеми з верховенством права в країні.

Перший сценарій передбачає двосторонні угоди про виділення коштів Україні або розбиття суми на дрібніші транші – не до 2027 року, а на менший період.

Але тут є мінус, тому що тоді втрачається стратегічне планування,

– зауважив Рейтерович.

Другий сценарій полягає в позбавленні Угорщини права голосувати за якісь рішення через невідповідність цінностям і принципам ЄС. Дарма що цей механізм ідеальний для приборкання Будапешта, але він ризикований для внутрішньоєвропейської єдності.

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