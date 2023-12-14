Європарламент прокоментував рішення щодо розмороження 10 мільярдів для Угорщини

Європейська комісія у середу розблокувала 10 мільярдів євро для Угорщини, які були заморожені через проблеми верховенства права. Президент Європейського парламенту Роберта Мецола висловила свою думку щодо прийнятого напередодні рішення Єврокомісії.

Сьогодні, 14 грудня, стартував перший день саміту лідерів країн ЄС. Під час обговорень журналісти порушили питання про позицію Європарламенту щодо рішення Європейської комісії про розмороження для Угорщини 10 мільярдів євро, інформує 24 Канал.

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Позиція Європарламенту щодо рішення Європейської комісії

Відповідаючи на запитання журналістів щодо ставлення до дотримання верховенства права в Угорщині, Мецола наголосила, що це питання, як і верховенство права в цілому, залишається ключовим для Європейського парламенту.

Зокрема, журналіст зазначив, що голови чотирьох великих політичних груп в Європейському парламенті надіслала лист, критикуючи рішення Єврокомісії.

За словами журналіста, це не те питання, яке Європарламент може розглядати чи голосувати за нього, проте все ж запитав про те, чи може Європарламент поставити під сумнів рішення Єврокомісії.

Мецола наголосила, що Європейський парламент чітко зазначив свою позицію щодо цього питання та підтвердила, що вони завжди підтримували виконання правил та дотримання верховенства права.

Чи виконані умови

За словами Мецоли, у Європейського парламенту, різних політичних груп є питання щодо виконання вимог, які дали б можливим використання цих коштів, то ж не варто недооцінювати потребу у досягненні згоди і єдності.

Це означає, що багато держав членів сьогодні звертаються із запитами та відкривають обговорення стосовно тих чи інших питань, особливо на підтримку тих країн, які зазнали найбільшого тиску через міграційну кризу, бо ми маємо демонструвати солідарність, маємо реагувати на загрози,

– зазначила Мецола.

Вона зауважила про досягнення згоди щодо бюджету на 2024 рік, проте звернула увагу на недостатню кількість ресурсів і наголосила на тому, що вони надалі будуть говорити про наступну рамку до 2027 року. Зокрема, будуть говорити про те, що в їхньому бюджеті важко розподіляти кошти і через це вони стикаються з неприємними ситуаціями.

Резюмуючи свою відповідь, Мецола ще раз затвердила про чітку позицію позиція парламенту і заявила, що вони будуть продовжувати висловлюватися в наступні тижні, місяці.

Що цьому передувало: коротко