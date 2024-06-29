Орбан хоче, аби Трамп приїхав на саміт ЄС у листопаді, – ЗМІ

Глава угорського уряду Віктор Орбан хоче, щоб 45-й президент США Дональд Трамп взяв участь у неформальному саміті Євросоюзу. Захід відбудеться у Будапешті 7 – 8 листопада.

Про це пишуть у VSquare.

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Орбан хоче переконати Трампа приїхати на саміт ЄС

У виданні з посиланням на численні джерела в уряді Угорщини йдеться, що Орбан очікує участі Трампа в саміті Європейського політичного співтовариства, який також відбудеться 7 – 8 листопада.

Неназваний дипломат однієї з країн ЄС розповів журналістам, що Орбан відповідне запрошення міг передати Трампу під час їхньої зустрічі у Флориді. Вона відбулася цьогоріч у березні.

У VSquare припускають, що фізична присутність Трампа на саміті практично неможлива з двох причин. Одним фактом є те, що 5 листопада в США пройдуть президентські вибори, в яких він бере участь. Інший момент, який зазначили у виданні, республіканець не любить далекі поїздки.

Однак припускають, що, ймовірно, Трамп відправить коротке відеоповідомлення або виступить онлайн.

При цьому 7 – 8 листопада, найімовірніше, вже будуть відомі результати президентських виборів у США, тому Трамп буде або кандидатом, який програв, або обраним президентом.

Але чинний президент США Джо Байден у будь-якому випадку обійматиме цю посаду щонайменше до січня 2025 року. Тому навіть віртуальна участь Трампа в саміті ЄС стала "безпрецедентною і вкрай руйнівною, кинула б виклик усталеним дипломатичним нормам", уточнюють у виданні. Також це створило б напругу як усередині ЄС, так і в адміністрації Байдена.