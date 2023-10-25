З Зеленським та Фіцо: що будуть обговорювати європейські лідери під час саміту ЄС у Брюсселі

Завтра у Брюсселі відбудеться засідання Європейської ради на чолі із лідерами усіх держав – членів ЄС. Онлайн до своїх колег доєднається і президент України Володимир Зеленський. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

Україна залишається однією з головних тем на порядку денному. У своєму листі-запрошенні, президент Європейської ради Шарль Мішель написав, що європейським лідерам варто звернути увагу на конкретні способи прискорення надання військової підтримки та активізувати дипломатичну роботу, аби прискорити справедливий мир.

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Європейський високопосадовець офф рекордс розповів 24 Каналу, що серед лідерів немає втоми щодо продовження надання допомоги України.

"Я думаю, що ми говоримо про довгострокові зусилля. На жаль, мушу так казати, бо конфлікт триває. Однак я не відчув жодної втоми з боку країн-членів ЄС. Близький Схід набуває більшого виміру, тому що там криза, і вона вимагає уваги лідерів", – сказав високопосадовець.

За словами співрозмовника, лідери продовжать роботу над замороженими російськими активами. Ще одним важливим питанням під час саміту, у тому числі й для України, стане перегляд довгострокового бюджету ЄС (MFF) на 2021 – 2027 роки Європарламент вже проголосував за включення до бюджету фінансового інструменту Ukrainian Facility, який складатиме 50 млрд євро на чотири роки. Втім, остаточне рішення може бути прийнято під час засідання Європейської ради в грудні.

Високопосадовець ЄС розповів, що завтра на засідання приїде й новопризначений прем’єр Словаччини Роберт Фіцо. Втім, в кулуарах ЄС поки не знають, який вплив на дискусії матиме проросійський політик і чи приєднається він до антиукраїнського табору Орбана.

На умовах анонімності, європейський високопосадовець зазначив, що досі ЄС досягав єдності щодо питань по Україні. У Брюсселі сподіваюся зберегти цю єдність.

"Я пам'ятаю шостий пакет санкцій, коли всі казали, що це неможливо заборонити постачання нафти трубопроводами й морські перевезення, але ми врешті-решт впоралися з цим. Тож, продовжмо працювати. Я знаю, що іноді ми маємо різні погляди, часом дуже відверті зовні, але ми будемо продовжувати й робити нашу роботу, щоб створити єдність", – сказав співрозмовник.

