Зрушення щодо війни в Україні та скандал із зерновою угодою: перші підсумки саміту G20 в Індії

Після тривалих дискусій на саміті G20 в Нью-Делі все ж ухвалили підсумкову декларацію й параграф щодо війни Росії проти України. Ще одним ключовим питанням першого дня саміту стало відновлення зернової угоди, яку блокує Росія.

Україну цього року не запросили на саміт G20. Водночас до саміту G20 приєднався Африканський Союз. Докладніше про перші підсумки саміту G20 розповідає журналіст 24 Каналу Олексій Печій.

Дивіться також Закликали поважати міжнародне право та не засудили Росію: про що мовиться в комюніке G20

G20 узгодила декларацію: чи засудили російську агресію

Як пишуть західні ЗМІ, лідери "Великої двадцятки" на саміті в Нью-Делі зрештою досягли консенсусу щодо спільної підсумкової декларації.

Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. За його словами, G20 ухвалила консенсусну декларацію щодо питань, з якими стикається блок, зокрема й стосовно війни в Україні.

Варто нагадати, що дипломати країн "Великої двадцятки" вже кілька днів шукали консенсусні формулювання щодо війни Росії проти України. Москва загрожувала заблокувати комюніке. Зрештою, як пише Bloomberg, на ранок 9 вересня дипломати подолали розбіжності між Росією та рештою країн G20.

Співрозмовники Bloomberg, обізнані з ходом обговорень, заявляють, що формулювання загалом схоже на те, яке було погоджене на торішньому саміті на Балі. Щоправда, певні відмінності все ж є.

Зокрема, провідна індійська газета The Hindustan Times опублікувала основні тези підсумкової декларації саміту G20.

Відомо, що у декларації є кілька абзаців, які безпосередньо стосуються війни Росії проти України, але, відверто кажучи, вони доволі розмиті.

У параграфі про неприпустимість застосування або загрози застосування ядерної зброї йдеться, що всі члени G20 погоджуються з низкою резолюцій Ради Безпеки ООН і Генеральній Асамблеї ООН, і підкреслили, що всі держави повинні діяти відповідно до цілей і принципів Статуту ООН повністю.

Тобто, відповідно до Статуту ООН, усі держави повинні утримуватися від погрози силою або її застосування з метою захоплення територій проти територіальної цілісності, суверенітету чи політичної незалежності будь-якої держави. Застосування або загроза застосування ядерної зброї є неприпустимими.

Лідери G20 визнали, що війна Росії проти України впливає на весь світ

А от щодо безпосередньої війни Росії проти України, то тут в декларації вказано, що всі члени G20 "звернули увагу на людські страждання та додаткові негативні наслідки війни в Україні щодо глобальної продовольчої та енергетичної безпеки, ланцюжків поставок, макрофінансової стабільності, інфляції та зростання, що ускладнило політичне середовище для країн, особливо тих, що розвиваються".

Тобто всі члени G20 визнають, що війна Росії проти України впливає не лише на Україну, але і на весь світ загалом. І було б добре, аби далі звучало відверте засудження російської агресії.

Та щоб все ж таки ніхто не заблокував цей параграф декларації, додається просто фраза: "Були різні погляди та оцінки ситуації". Наостанок у декларації звучить давно озвучена теза, якої дотримується в першу чергу Індія, яка і приймає саміт.

"Ми закликаємо всі держави дотримуватись принципів міжнародного права, включаючи територіальну цілісність і суверенітет, міжнародне гуманітарне право та багатосторонню систему, яка гарантує мир і стабільність. Мирне розв'язання конфліктів і зусилля з вирішення криз, а також дипломатія та діалог є критично важливими.

Ми об'єднаємось у наших зусиллях для подолання негативного впливу війни на світову економіку та вітаємо всі відповідні та конструктивні ініціативи, які підтримують всеосяжний, справедливий і міцний мир в Україні, який підтримуватиме всі цілі та принципи Статуту ООН для сприяння мирним, дружнім і добросусідським відносинам між націями в дусі "Одна земля, одна сім'я, одне майбутнє". Сьогоднішня епоха не повинна бути епохою війни", – йдеться у декларації.

Скандал із зерновою угодою

Окрім того, лідери G20 закликали до повного виконання зернової угоди для забезпечення постачання продовольства та добрив з України та Росії.

І тут розвивається також доволі цікава історія. Зокрема, як пише видання Bloomberg, президент Туреччини Реджеп Ердоган просить лідерів G20 задовольнити вимоги Росії щодо зернової угоди та послабити санкції.

До цього він закликає під час двосторонніх переговорів на полях саміту. При чому це відбувається на тлі того, що кілька днів тому, йому не вдалося переконати російського диктатора Путіна відновити зернову угоду.

Як зазначає видання, Туреччина просить полегшити страхування російського експорту та знову підключити Росію до системи SWIFT.

Анкара вважає, що єдиний спосіб відновити зернову угоду – це послабити деякі західні санкції проти Росії, які, на думку Москви, не дозволяють їй продавати сільськогосподарське обладнання, а не саме продовольство.

І з цього приводу зчинився справжній скандал навколо не лише Ердогана, але в першу чергу ООН.

ООН веде переговори з Росією за спиною України та партнерів

Напередодні німецьке видання Bild опублікувало нібито секретні листи генсека ООН Антоніу Гутерреша до міністра закордонних справ Росії Сергєя Лаврова, в яких виклав пропозиції в обмін на відновлення участі країни-агресора у зерновій угоді.

Як зазначає видання, у листі Гутерреш пропонує "чотири конкретні наріжні камені угоди між секретаріатом ООН і Росією", які мають призвести до відновлення Чорноморської зернової ініціативи.

По-перше, Гутерреш нібито запропонував Лаврову скасувати фінансові санкції, запроваджені Євросоюзом проти Російського аграрного банку у червні 2022 року. Тобто, перепідключити дочірню компанію "Россельхозбанку" до SWIFT.

По-друге, Гутерреш пропонує застрахувати російські кораблі від атак України в Азовському та Чорному морях.

По-третє, ООН пропонує допомогти Росії розморозити арештовані в ЄС активи. І далі, як пише Bild, генсек ООН сказав Лаврову, щоб той подав список конкретних рахунків або активів, які Москва хотіла б розморозити.

Наостанок Гутерреш обіцяє Росії, що їхні кораблі знову зможуть користуватися портами ЄС для безперешкодної торгівлі.

В Україні одразу ж заявили, що це хибний шлях і що на поступки Росії йти не можна, бо вона вимагатиме ще більшого.

І от сьогодні вже речник Кремля Пєсков заявляє, що Москві мало просто відкрити SWIFT для "дочки" "Россельхозбанка". Тепер Москва вимагає відкрити SWIFT для самого "Россельхозбанка", а не для "дочки".

Пєсков прямо вказує, що Кремль готовий повернутися до зернової угоди тоді, коли Захід виконає все те, що наобіцяв устами Гутерреша.

Аж раптом після цього заступник представника генсека ООН Фархан Хак каже, що ООН нібито не пропонувала Росії скасувати санкції або допомогти в їхньому обході в замін на відновлення дії зернової угоди, а Гутерреша не правильно зрозуміли.

До G20 приєднався Африканський союз

Разом з тим, в умовах відсутності на саміті лідера Китаю Сі Цзіньпіна та російського диктатора Путіна, Африканський союз приєднався до групи G20.

Це дуже важливо у питанні впливу Заходу на так званий Глобальний Південь. Саме до цього напередодні закликали у США, адже Китай та Росія активно намагаються розповсюдити свій вплив на Африку.

Відповідну заяву про приєднання Африканського союзу на відкритті саміту зробив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. У своїй промові він згадав і про війну, щоправда, так і не зміг назвати хто проти кого воює.